بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل عند مدخل علوان التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل عند مدخل علوان دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث أمام قرية علوان، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص هم:

- على طلعت عبد الجابر.

- تغيان شوقى عبد العال.

- عصام عبدالمنعم محمد.

- أشرف حامد عباس.

يحيى سيد أحمد.

- محمد منصور شعبان.

- محمد عبدالنبي شعبان.

- عامر سويفي محمد.

- محمد رضوان عبدالحميد.