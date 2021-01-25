رفضه ترامب.. «بايدن» يوقع قرارا يسمح للمتحولين جنسيا بدخول الجيش

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا لإلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين، الذين يريدون الانضمام للجيش، وذلك خلال اجتماع سيعقده مع وزيرة الدفاع، لويد أوستن، اليوم الإثنين.

ونشر البيت الأبيض ورقة توضيحية حول الأمر التنفيذي: «يعتقد الرئيس بايدن أن الهوية الجنسية لا يجب أن تمنع الناس من الانضمام للخدمة العسكرية»، مؤكدا أن قوة أمريكا تكمن في التعددية، بحسب «سي إن إن».

ولاقى الحظر الذي فرضه ترامب سخطا من جانب مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية وإدانة من جانب الناشطين المعنيين بحقوق المثليين، الذين اعتبروا القرار «تمييزا»، وأعلن «أوستن» تأييده لإلغاء الحظر خلال جلسة تعيينه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

وأعلن ترامب في يوليو 2017 تطبيق الحظر متذرعا بأن انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش سيسفر عنه تكاليف طبية باهظة وتعطيل للعمل.

يُذكر أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، و«أوستن» وزيرة الدفاع، أول شخصين من أصحاب البشرة السمراء يشغلان منصبيهما، ما يؤكد التنوعية في إدارة بايدن، يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها بايدن منذ تنصيبه رئيسا حول العودة لاتفاقية المناخ وعودة العلاقات مع وزارة الصحة العالمية وغيرها من إلغاء القرارات التي اتخذها دونالد ترامب خلال فترة رئاسته.