نائبة الرئيس الأمريكي في أول تغريدة: جاهزة للخدمة

نشرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أول تغريدة لها من حسابها الرسمي على تويتر، بعد أداء اليمين الدستوري، كتبت فيها: جاهزة للخدمة.

وفي خطابه الافتتاحي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، دعا جو بايدن إلى بداية جديدة حيث تعيش البلاد «لحظة تاريخية من الأزمة والتحدي»، قائلا: «اليوم، نحتفل بأداء اليمين لأول امرأة في التاريخ الأمريكي منتخبة لمنصب وطني، نائبة الرئيس كامالا هاريس. لا تقل لي أن الأمور لا يمكن أن تتغير».

وأصبح جو بايدن للتو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وهو نائب الرئيس الـ 15 الذي أصبح فيما بعد رئيسًا، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس في نظام باراك أوباما في الفترة من 2009 إلى 2017.