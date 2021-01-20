الرئيس الأمريكي يدعوا لبداية جديدة وتجاوز الانقسام

دعا الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم، لبداية جديدة وتجاوز الانقسام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم.

وأدى بايدن في وقت سابق من اليوم، اليمين الدستورية كرئيس الـ46 للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية.

ودعا بايدن، إلى الوحدة، محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة، وجاء تحذيره في كلمة استغرقت نحو 21 دقيقة، من حلول المرحلة الأكثر فتكًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما دعا الرئيس الأمريكي الجديد، الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هنأ بايدن ونائبته كاميالا هاريس على تنصيبهما التاريخي، داعيا بايدن إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات عقب تنصيب بايدن، إن الرئيس الأمريكي الجديد، تربطه به صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين، موضحا أن يتطلع إلى العمل مع بايدن على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي والاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي والتعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني.

وأشار موقع «والا» الإسرائيلي، إلى أن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته في منطقة البحر الأحمر على خلفية التوتر مع إيران، والمخاوف من عمليات انتقامية إيرانية، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

طهران: الولايات المتحدة وحدها قادرة على إصلاح نفسها بالأفعال

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن العالم يعرف أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على إصلاح نفسها بالأفعال وليس بالكلام. وكان ظريف نفى في وقت سابق من اليوم، تقرير صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، عن لقاء مندوب ايران في الامم المتحدة تخت روانجي مع فريق بايدن في نيويورك.

وأوضح ظريف، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إن إدارة ترامب اليوم تذهب إلى مزبلة التاريخ، هذه الإدارة لم ترحم حتى مركز ديمقراطيتها.

وأعلن ظريف، أنه سيقوم الأسبوع المقبل، بجولة خارجية تشمل كل من روسيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا.

من جانبه، اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت اليوم أن تضع الاستكبار العالمي في موقع دفاعي، مؤكدا-خلال مناورات «اقتدار 99» للقوات البرية، أهمية زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية في مواجهة الأعداء.