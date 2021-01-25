رغم تعافيها من «كورونا».. يسرا تُجهز غرفة طبية في منزلها

كشفت مصادر مُقربة من الفنانة يسرا، أنها لازالت في مرحلة التعافي من آثار فيروس كورونا، وتخضع للعلاج كونها مريضة «ربو» منذ صغرها.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ يسرا، قد جهزت غرفة في منزلها معدة بالأجهزة الطبية اللازمة بالرغم من تعافيها من فيروس كورونا، وذلك يرجع لأنها تُعاني من صعوبة في التنفس بالرغم من الشفاء بسبب مرض «الربو» المصابة به منذ سنوات وتعتمد على أنابيب الأكسجين منذ سنواتٍ طويلة.

حرب أهلية

وأوضحت المصادر، أنّ يسرا سوف تبدأت تصوير مسلسلها الجديد «حرب أهلية»، خلال الأيام المُقبلة، بعد تعافيها الكامل من فيروس كورونا، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل.

ويأتي مسلسل «حرب أهلية» من بطولة يسرا، جومانا مراد، خالد أنور وجميلة عوض، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز.

آلام ما بعد كورونا

وكانت الفنانة يُسرا عانت من بعض الآلام، بعد شفاءها من فيروس كورونا، وظلت تخضع للعزل المنزلي، لمدة أيام، رغم سلبية المسحة الأخيرة وإعلان شفائها.

يذكر أن الفنانة يسرا، قد أعلنت الشهر الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا، ليُصاب الوسط الفني ومتابعيها بجميع أنحاء الوطن العربي حالة من القلق على صحتها، مما جعلها تكتب عبر حسابها بموقع «فيسبوك» رسالة طمأنة لكل محبيها.

وجاء في رسالتها: «بتوجه بكل الشكر وخالص إمتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع».