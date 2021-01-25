وزير داخلية أسبق يشيد بـ«طنطاوي»: أدار مصر في فترة عصيبة «راجل وطني»

وجه اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، الشكر والتقدير للمشير حسين طنطاوي، متمنيًا من الله، أن يُديم عليه الصحة والعافية، مشيرا إلى أن «طنطاوي»، أدار شؤون البلاد في مرحلة عصيبة من تاريخ مصر، وأدار الدولة باقتدار وحكمة ورؤية وبُعد واضح، «حقيقة ربنا إن المشير طنطاوي أدار البلد في مرحلة عصيبة جدًا».

طنطاوي نجح في العبور بالوطن لبر الأمان

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المشير طنطاوي كان يريد العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتحقيق الأمن، ونجح في ذلك، «كان دايما متواجد ومتابع كل ما يحدث في الدولة، كونه رجل وطني حتى النخاع».

المشير طنطاوي كان متابع دقيق لما يُجرى في الدولة

وأشار وزير الداخلية الأسبق، إلى أن المشير طنطاوي، كان متابع دقيق لما يُجرى في الدولة، «كان شبه يومي يكلمني ويقولي إية أخبار الأمن والدنيا إية، وكان سعيد لما بدأت عربات الشرطة تعود بقوة للشارع مرة أخرى، أنا أصدرت قرار أني أطلع 700 عربة شرطة في الشارع في 15 يوم، الناس نفسها اتفاجئت من ده، وقالوا الحاجات دي كلها كانت فين».

أصدرت أوامر بإطلاق نار أمام أي مسلح يواجه الأمن

وتابع: «العيال المسجلين خطر والحرامية، لاقوا الساحة فاضية من الأمن، بدأوا يطلعوا يسرقوا ويقتلوا ويخطفوا، وحصل مزايدة عليا بعد كده، لما نزلنا بقوة، قولت اللي هيرفع السلاح في وجه الآمن إطلاق النار فورًا، في إطار حق الدفاع الشرعي اللي ينظمه القانون وحصل فعلا، وحقق نتائج كويسة، كمان كنت بعطي حوافز لرجال الشرطة والمجندين، عشان أشجعهم واحفزهم من حالة الإحباط اللي هما فيه».