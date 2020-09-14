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قناة السويس: قريبا تدشين الكراكة "حسين طنطاوي" الأكبر بالمنطقة

صفوت: تدشين 4 وحدات بحرية وعدد من اللنشات البحرية

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محمد عزالدين
09:30 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
قناة السويس

قناة السويس

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إنه يجرى تطوير أسطول الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، إذ جرى تدشين أضخم كراكة بالشرق الأوسط "مهاب مميش"، والاستعداد لتدشين كراكة الأخرى "حسين طنطاوي" الفترة المقبلة، والتي تعد من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط.

وأضاف "صفوت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أنه جرى تدشين 4 وحدات بحرية، وهي قاطرات بحرية في ترسانة بورسعيد، وتدشين عدد من اللنشات البحرية، ويضاف إليهم تعزيز نقاط الربط، وهي أحد المحاور التي ترتكز على استراتيجية الهيئة 2023 .

وأوضح، أنه يتم تعزيز منظومة الربط ما بين ضفتي القناة لتسهيل نقل الأفراد والبضائع من خلال منظومة متكاملة تضم 5 أنفاق عملاقة، ويجرى حفر نفق مواز للشهيد أحمد حمدي، إضافة لخمسة كباري عائمة وثماني محاور وكوبري السلام، بإجمالي 20 نقطة عبور ما بين ضفتي القناة.

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