الأضخم في الشرق الأوسط.. "ربيع" يشهد تدشين الكراكة "حسين طنطاوي"

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، مراسم تدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط، بترسانة كريمبن التابعة لشركة رويال IHC الهولندية بامستردام.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة، وحضر مراسم التدشين "Gerben Eggink"، المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية، والسفير حاتم عبدالجواد، سفير مصر بهولندا، والمهندس صلاح أبو مسلم، مدير إدارة التموين بالهيئة.

وأنزلت الكراكة "حسين طنطاوي" من فوق الترسانة الهولندية إلى المياه خلال التدشين، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

يأتي ذلك في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية، لبناء كراكتين جديدتين، وتعد "حسين طنطاوي" هي الثانية التي تدشنها الهيئة بعد "مهاب مميش"، وتتماثلان في التصميم والطراز والمواصفات الفنية.

ويبلغ طول الكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترا، بعمق 7.70 متر، وغاطس 5.50 متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/الساعة، على طول 4 كم، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.

وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن سعادته بتدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة، ضمن جهود الأخيرة لتطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة لها، مثمنا التعاون المثمر مع ترسانة رويال IHC الهولندية، المصنفة كأكبر الترسانات العاملة في مجال بناء الكراكات.

ووجه "ربيع" الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، رغم الظروف غير المواتية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا على الدور الحيوي لأسطول الكراكات، باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة، وكونه الضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترا، الذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، رغم عوامل الإطماء، من خلال أعمال الصيانة الدورية.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة للهيئة، خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانيء المصرية وتطهير البحيرات.

في السياق ذاته، وعلى هامش زيارته لترسانة IHC، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بالمدير التنفيذي للشركة الهولندية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات، والرؤى المطروحة لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب الكوادر البشرية.

كما تفقد الفريق أسامة ربيع، الكراكة "مهاب مميش" بميناء روتردام، وتعرف خلال جولته على الأقسام وعنابر التشغيل المختلفة بها، وكل من غرفة الماكينات، وغرف الإعاشة وقمرة القيادة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن قدراتها وإمكانياتها، والجدول الزمني المخطط للانتهاء من أعمال البناء وموعد التسليم.

وصلت نسبة الإنجاز بالكراكة "مُهاب مميش"، إلى ما يقرب من 85%، وأوشكت مرحلة تركيب المعدات عليها على الانتهاء، لتبدأ بعدها تجارب البحر، أواخر نوفمبر المقبل.

‏كما تضمنت الجولة التفقدية، زيارة رئيس الهيئة لمحاكي التدريب الخاص بترسانة رويال IHC الهولندية بقرية كندرديك؛ إذ يشمل التعاقد لأول مرة على توريد محاكي كراكات متقدم لتدريب الأطقم الفنية والكوادر البشرية بالهيئة على العمل بالكراكات.

و‏في ختام الزيارة، قدم "ربيع" درع قناة السويس الجديدة، إلى "Gerben Eggink"، المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية.