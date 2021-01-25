تشميع مركز للدروس الخصوصية بوسط الإسكندرية

شنت إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، برئاسة علا سليمان خليل، حملة مكبرة لإغلاق أحد مراكز الدروس الخصوصية «سنتر»، في منطقة «محرم بك»، مساء اليوم الاثنين، وذلك بمشاركة وكيل الإدارة العامة للمتابعة.

وضمت الحملة، التي جاءت في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ممثلين من حي وسط الإسكندرية، من بينهم مدير إدارة المتابعة، ومفتش المتابعة المختص، ومسئول الغلق بإدارة رخص المحلات، وحدة التحفظ، ومعاون إشغال الطريق.

وتم خلال الحملة إغلاق مركز الدروس الخصوصية، ووضع الشمع الأحمر علي الأبواب ولوحة الكهرباء، وختمه بختم حي وسط الإسكندرية، كما تم التحفظ على شاشة 39 بوصة، وجهاز ريسفير، و2 سماعات ساوند، و2 مايك سيستم، إضافة إلى 230 كرسي، وتم إيداع المضبوطات بقسم رابع بالحي.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً، ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء الدراسة، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق، والتأكد من عدم الفتح مجدداً عقب انتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسئولي تلك المراكز.