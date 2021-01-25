جامعة الإسكندرية تعلن جداول امتحانات التيرم الأول خلال أسبوع

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أنه أصدر تعليماته إلى وكلاء الكليات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول، عقب انتهاء إجازة نصف العام.

وأوضح جابر، عقب انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بتقنية الفيديو كونفراس، اليوم الاثنين، أنه طالب وكلاء الكليات بتجهيز جداول الإمتحانات وأعلانها للطالب خلال فترة أسبوع، وكذلك إعداد جداول المراقبين والكنترولات والاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية. مع التشديد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.

وشدد نائب رئيس جامعة الاسكندرية، خلال اجتماعه مع مسئولي الكليات على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.

والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لأستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأى تغيرات فى التوجهات وفقآ لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطري لأماكن التدريب التى سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميدانى فى سنة التدريب التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 20 فبراير المقبل، وذلك بعدما تم تحويل الدراسة من المنزل أون لاين، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على المهارات المتعلقة بالامتحانات الإلكترونية.