خبير أمني: العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة أصبحت أفضل ما يكون

قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني، إن العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، أصبحت على أفضل ما يكون، وسوف تستمر، مشيرا إلى أن هذا جاء من ميكنة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، إضافة إلى التدريب العالي لرجال الشرطة.

ميكنة الخدمات تقلل الضغط

وأضاف «يوسف»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن ميكنة الخدمات قللت الضغط على رجال الأمن، ووزارة الداخلية أطلقت في الفترة الأخيرة، العديد من المبادرات المهمة، وعلى رأسها مبادرة «كلنا واحد»، التي توفر السلع والخدمات للمواطنين بأسعار معقولة، ولا يوجد بها ربح أو استغلال، والمواطن يشعر أن الجهاز الأمني قريب منه.

وتابع الخبير الأمني، أن فتح مستشفيات وزارة الداخلية لعلاج المواطنين، ساهمت أيضا في تقريب العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة.

رسالة إلى رجال الشرطة والمواطنين

وبمناسبة عيد الشرطة، وجه رسالة إلى رجال الشرطة، والمواطنين قائلا: «النهاردة يوم عظيم، ووزارة الداخلية مستمرة وسوف تستمر، ونقول لكل فرد من أفراد الشرطة، النهاردة يوم عيدكم، وأنت مكرمين والمواطنون معكم وفي ظهوركم.. وبالنسبة للمواطنين، فأنا أدعوا المواطن أن يكون في ظهر رجال الداخلية، ويقول لهم: (متشكر)، وهم يعرفون جيدا دورهم وسوف يقومون به على أكل وجه».

أهمية الأمن في الحياة

وشدد على أن الأمن ثاني أولويات الإنسان في الحياة، ولا يستطيع التخطيط والزراعة والصناعة دونه، مشددا على أن المواطن هو الأساس في تقدم وتنمية الدولة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن ليس جهازا متسلطا، ولكن تم اختياره من المواطنين من أجل تنفيذ القانون، خاصة وأن الجريمة انتشرت وتطورت، والمجرم أصبح يطور من آلياته، وبالتالي فإن دور المؤسسة الأمنية هو تدريب رجالها لضبط الجريمة وتنفيذ القانون بأقل الخسائر الممكنة.