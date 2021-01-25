«حسام».. عامل مصري بالأردن سقط من «السقالة» ولا يملك ثمن العلاج

حسام، شاب مصري يعمل في مجال المعمار وتحديدا «المحارة»، سافر إلى الأردن لمساعدة أسرته وتحمل جزء من العبء المادي، وبالرغم من صغر سنه إلا أنه سعيد أن تلقى على عاتقه مسؤولية الأسرة التي تقطن محافظة المنيا.

«شقيقي يبلغ 21 عاما، سقط في بداية الشهر الجاري من على السقالة بعد انهيار حائط مبنى، ما سبب له عديد المشاكل الصحية، وكانت تلك الواقعة في مركز البتراء في محافظة معان الأردنية، وحينما ذهبنا إلى أحد مستشفيات وادي موسى، كانت الحالة صعبة للغاية فتدخل أحد الأشخاص وتوسط لنقله إلى مستشفى رويال بعمان للعلاج وللأسف وضعنا المادي سيئ للغاية حيث تكاليف العلاج لليوم الواحد 2500 دينار»، بحسب حديث محمد شقيق حسام لـ«الوطن».

وأضاف: «الطبيب أبلغنا ضرورة إجراء عملية جراحية، وتسبب نزيف الدماغ في تطورات خطيرة بحالته الصحية، ثم قام بتحويله إلى مستشفى البشير في العاصمة الأردنية عمان، ونحن هنا منذ 12 يوما وفاتورة المستشفى وصلت إلى 8400 دينار، للإقامة فقط، ناهيك عن بقية المصروفات التي لم ندفعها حتى الآن».

وتابع: «شقيقي حسام يعاني من كسر في الفخذ ونزيف في المخ وكسر بالفك وكسور متفرقة في مناطق متعددة بالوجه، نحن لا نمتلك التكاليف وإذا قمنا بالعمل عام كامل هنا لن نستطيع دفع الفواتير الخاصة بالمستشفيات فأنا وهو متواجدان في الأردن ونعمل في المحارة، وليس لدينا دخل آخر، كما أن منذ بداية جائحة كورونا ونحن نعمل على فترات متقطعة».

واختتم محمد حديثه لـ«الوطن»: «نتمنى أن تساعدنا السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، فشقيقي يحتاج لتدخل جراحي عاجل، ولا نملك تكاليف العلاج أو تذكرة السفر إلى مصر، وكلنا أمل في إنقاذ حياته».