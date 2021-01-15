وفاة عامل مصري وافد بصعقة كهربائية في الأردن

توفي عامل مصري، اليوم، إثر صعقة كهربائية في منطقة «غور الصافي» الواقعة وسط «لواء الأغوار الجنوبية» أحد ألوية محافظة الكرك، في جنوب غربي الأردن.

وقال مندوب الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور أسامة البستنجي لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إن جثة وافد مصري يبلغ من العمر 23 عاما وصلت إلى قسم الطب الشرعي في المستشفى.

وأضاف البستنجي، أنه بعد الكشف تبين أن سبب الوفاة صعقة كهربائية.