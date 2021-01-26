على غرار فيفي عبده.. مفيدة شيحة تعلن خوفها من الحسد

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة عبر إنستجرام، مجموعة صور جديدة وهي ترتدي تيشرت أسود به رسمة عين زرقاء من الأمام والخلف وعلقت قائلة «الناس اللي مركزة معايا كفاية والنبي».

وحصلت مفيدة شيحة على أسبوع كامل إجازة من برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا» بعد إصابتها بنزلة شعبية حادة جدا، وتردد وقتها إصابتها بفيروس كورونا لتظهر خلال البرنامج بمداخلة تليفونية مع سهير جودة ومنى عبد الغني قالت خلالها «بحب أطمن الناس إني الحمد لله كويسة وأصبت بنزلة شعبية وليس كورونا، والدكتور طلب مني الجلوس في المنزل عشان المناعة، وأحب أنبه الناس إني لم أهتم بتقلبات الجو وكنت أدخل من سخن لساقع وهذا سبب إصابتي بالتعب».

وبذلك انضمت الإعلامية مفيدة شيحة إلى قائمة المشاهير الذين يخشون من الحسد بداية بالفنانة فيفي عبده أكثر الفنانين الذين أعلنوا خوفهم من الحسد بعده طرق منها ارتدائها بشكل مستمر الخرز الأزرق، والبخور ومقولة «خمسة مواه» الشهيرة بها.

أيضا المطربة اللبنانية هيفاء وهبي هي الأخرى أعلنت عدة مرات أنها تخشى من الحسد لذلك طبعت وشم عين على كتفها، وكل فترة تحرص على نشر «سورة الفلق» عبر استوري الإنستجرام الخاص بها.

الفنانة إلهام شاهين هي الأخرى تخشى الحسد بشكل كبير حيث صرحت عدة مرات بأنها لا تنزل من منزلها إلا بعد تحصين نفسها.