والد الشهيد محمد الحوفي: «السيسي عاملنا كأخ أكبر»

قال فوزي الحوفي، والد الشهيد المقدم محمد الحوفي، تعليقا على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، على هامش الاحتفال بعيد الشرطة اليوم: «روحت علشان رجال الشرطة يكملوا المسيرة زي محمد وغيره من أبطال الشرطة كلهم.. أنا روحت النهاردة والرئيس راجل محترم، واحتفى بينا، وكان رقيق معانا جدا، من منطلق إنه أخ أكبر ليا ووالد محمد».

وأضاف «الحوفي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «التكريم لا يعوض الشهداء، ولكنه مهم جدا، وفيه تقدير، وعندما استشهد ابني، حدثنا الرئيس وعزانا، وتحدث معنا في الهاتف ربع ساعة كاملة.. والأمور دي بتبل الريق».

والد الشهيد يوجه رسالة للمواطنين

ووجه رسالة إلى المصريين، قائلا: «ابنكم محمد ضحى بروحه علشانكم وعلشان البلد، وفي واقعة الواحات خرج زملائه الأربعة ولم يعودوا، وعندما حدثناه في التليفون كان بيعيط، وقال: (ياريت كنت معاهم)، وتمنى الشهادة، وفي كل مرة كان يقول لمراته: (خلي بالك من العيال، أنا في كل مرة بطلب الشهادة).. والحمد لله على كل حال».

أرملة شهيد: نفتخر به

في سياق منفصل، قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي استشهد في أثناء إطفاء حريق اندلع بمترو الأنفاق، التي تم تكريمها في احتفالية عيد الشرطة، إنها عند وفاة زوجها، كانت في حالة صعبة جدا، لأنهم في أسرتهم كانوا مرتبطين به جدا، وكان «السند والضهر» لأسرتهم، وفقدانه لم يكن سهلا، ولكن عزاؤها الوحيد أنه التقى ربه وهو ينقذ أرواح الناس، وهو كان يشعر بالسعادة عند إنقاذ الناس، وأرواحهم.

وشددت على أنها كانت تتابع احتفالية عيد الشرطة، وترى تكريم أسر الشهداء، وشعرت بالفخر، ولم يكن في ذهنها أنه سيأتي اليوم الذي ستتكرم فيه مثلهم، ولكن هذا بالفعل حدث، مضيفة وهي باكية: «أبنائي في منتهى الفخر بوالدهم، وطول رقبتنا وهو عايش وهو شهيد».