ديون مؤسسات وإهدار مال عام.. «إعلام النواب» تواجه الوزير في اجتماع اليوم

قالت درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إعلام الدولة لم يعد موجودا لدى المواطن في الشارع المصري، رغم عودة وزارة الدولة لشؤن الإعلام، مشيرة إلى أنه لا أحد يقبل على مشاهدة الأعمال الدرامية، ولا تقوم الوزارة بإنتاج أعمال درامية يتم الاستفادة منها.

وانتقدت خلال ترأسها اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الدولة للإعلام، قصر دور مدينة الإنتاج الإعلامي في تأجير الاستديوهات دون الإنتاج الدرامي أو البرامجي، مشددة على ضرورة التدريب لمتحدثي الوزارات، منوهة بالعلاقة المتوترة بين الوزير والمؤسسات الإعلامية وهو أمر لا يجوز، مؤكدة على تساؤلات أعضاء اللجنة، بشأن السبب فى عدم ظهور الوزراء فى القنوات المملوكة للدولة، وعدم جاذبية المحتوى.

وأشار نادر مصطفى، إلى أن هناك تباعد بين الهيئات الإعلامية الثلاث، لافتا إلى أن الوزير أسند بالأمر المباشر شراء شقق العجوزة من «ط. ن»، وأيضا مدينة الماجيك لاند، رغم صرف 16 مليون عليها لإعادة تشغيلها، إلا أنه تم إسنادها بالأمر المباشر لأحد المستثمرين.

إهدار مال عام

وأكد نادر مصطفى، أن هناك إهدار مال عام بخصوص فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الاعلامي، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، طلب أكثر من مرة معلومات وتقارير مالية عن مدينة الانتاج الإعلامي، ولم يتم الرد عليه، وهناك تعامل بالأمر المباشر في معظم التعاملات، قائلا: لدينا مستندات تؤكد ذلك.

ومن جانبة طالب يوسف الحسينى وكيل لجنة الاعلام، بتوضيح دور وزير الاعلام وصلاحياته؟ ومن خلال معرفتنا لصلاحيتك، هنقدر نعرف هل ممكن أن نحقق أرباح أو حتى نصل لحد التكلفة فى الخسائر المستمرة.

ديون المؤسسات الإعلامية

وأكد تامر عبدالقادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن الوزير كان يعلم حجم الديون على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، ويعلم أن أغلبها فؤائد، وسبق أن قلت إنه من الخطأ أن نعامل إعلام الدولة بمبدأ المكسب والخسارة، قائلا: أنت خرجت من البرلمان، وتعلم حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الإعلامية، لماذا لم تتحرك لحل هذه المشكلات؟

وقال: كنا ننتظر منك في بيانك، إنجازات تتتعلق بالوزارات الأخرى، مثل وزارة الثقافة فى ملف القوى الناعمة، ونشر الثقافة المصرية فى الغرب وأفريقيا، ويكون موجود ضمن برنامجك كما كنا ننتظر من الوزارة، التعامل مع الوزارات الأخرى، للتعامل بشأن تعميق العلاقات مع دول أفريقيا، منصبك سياسي، كان ممكن تستخدم إعلام وزارتك لإبراز الانجازات التي تتحقق.