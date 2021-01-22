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محمود مسلم

مجلس النواب يتجه لتشكيل لجنة القيم الأسبوع المقبل

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ولاء نعمه الله
08:55 م | الجمعة 22 يناير 2021
جانب من مجلس النواب

جانب من مجلس النواب

قالت مصادر برلمانية إن لجنة القيم بمجلس النواب ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة عقب تشكيلها في الجلسات البرلمانية، للتحقيق مع النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن ما بدر منه في جلسة الاثنين الماضي.

وكانت هيئة مكتب المجلس قد استمعت لأقوال النائب محمد عبد العليم، على أثر الأزمة التي نشبت خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث دافع عن نفسه أمام هيئة المكتب بقوله إنه لم يخالف اللائحة وأنه لم يوجه أي اتهام لأي حزب بعينه.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قرر خروج النائب محمد عبدالعليم داوود من قاعة المجلس.

وقال جبالي: يحال إلى هيئة مكتب المجلس وسأطبق اللائحة على كل من يخطئ وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لحين خروج النائب، وخرج داوود من القاعة.

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