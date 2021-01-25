بريد الوطن.. حتى لا يغتالك الملل

أحياناً تراقب دقات عقارب الساعة فى صمت، تشاهد خط سير النمل فى صفوف مستقيمة وهى تحمل قُوتها، تسللك خلسة لغرفة أحد أفراد أسرتك لإثارة غيظه، شعورك بالتَبرُّم الدائم، إنه ذلك الذى يُسمى بالملل، أو ربما محاولة الفراغ لاغتيال عقلك..! «ما سبب شعورك بالفراغ؟!».

شعورك بأنه ليس لك فائدة هو الذى قادك إلى فراغك العقلى، وفراغك العقلى قادك للقيام بأمور عديمة الفائدة، ولكن باستطاعتك التغلب عليه بسهولة.

تأكد أولاً أنك إن كُنت تملك حلماً أو هدفاً ستجد أنه هو السلاح الأنسب للقضاء على عتمة الفراغ الذى بداخلك، فكر ما الذى سيقودك لتحقيق هدفك، فمثلاً وددت أن تصير كاتباً كبيراً.. إذاً عليك بالقراءة والكتابة والعمل على تطوير ذاتك واستغلال أوقاتك لكسر حاجز الفراغ والوصول إلى ما تريد.

«سلاحك الأول للقضاء على الفراغ أن تُثبت لنفسك أنك لا تملك وقتاً فارغاً».

لذلك استعن بالسلاح الثانى، استغل وقتك واستثمره فى مساعدة الآخرين ممن يحتاجون العون فى شىء، ساعد والدتك فى أمورها المنزلية، اجلس بجانب والدك وتعلَّم ما يقوم به وغير ذلك من الأمور، أو استعن بالله وحاول التقرب منه ليلهمك الأسباب للاستفادة من أوقات فراغك.

مَن يحاول يستطع، لذلك حاول اكتشاف من أنت وماذا تريد فى أوقات فراغك لتحدد هدفك وطريق النجاح إليه.

رميثة عصام الطوخى

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com