فيفي عبده تدعم محمد الصغير بعد نشر ابنته قصة ارتباطه بوالدتها

علقت الفنانة فيفي عبده علي المنشور الذي شاركت به الإعلامية مها الصغير عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام» عن علاقة والدها بوالدتها.

وكتبت فيفي عبده عبر«انستجرام»: «من فضلكم ادعوا لمحمد الصغير يقوم بالسلامة و ربنا يشفيه و يعافيه يا رب ان شاء الله و يا ريت تقروا المكتوب في الصورة التانية عشان قصة مهمة و مؤثرة لأي حد هيقراها بحبكم اوي و بحبهم اوي يا رب يقوم بالف سلامة».

مها الصغير تحكي قصة ارتباط والدها ووالدتها

وكانت نشرت مها الصغير صباح اليوم صوره تجمع والدها ووالدتها قائلة: «في حاجه مهمة أوي عايزه كل العالم يعرفها، أكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصه دي هم أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم ملكه العلايلي.. قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانيه لغاية اللحظة حتى لما اتطلقوا كنت عارفه أنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته».

وأضافت: «المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة أرستقراطيه وهو من عائلة بسيطة وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى 100 جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي (بس في الأفراح فقط)، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس إنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة وجت وطلب منها متزعلش منه وإنها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني».

وتابعت: «أصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما أنا وأخويا مصطفى وأخويا التاني الدكتور اللي مسبنيش لحظه يحيي البستاني.. الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغيرعلى سنة الله ورسوله فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برده».

وإختتمت: « نام في حضنها وهو مرتاح أوي.. هو الآن في أمس الحاجه للدعاء لأنه في لحظات حرجة.. ادعوا له وأسفه إني طولت عليكوا».

إصابه محمد الصغير بفيروس كورونا

وقد أصيب خبير التجميل محمد الصغير منذ أسابيع بفيروس كورونا وقد تدهورت حالته في الأيام الأخيره حيث تم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي.