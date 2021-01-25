«المالية»: وفرنا أكثر من 21 مليار جنيه لدعم المصدرين

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين يحظى باهتمام كبير جدًا من جانب الحكومة ووزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، خاصة في ظل تأثر كثير من الشركات بفيروس كورونا، لافتةً إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ 5 مبادرات في شهر أكتوبر 2019 وعلى مدار عام من هذا التاريخ جرى رد ما يقرب من 8 مليارات جنيه لـ2000 شركة مصدرة.

جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد

وأضافت «منصور» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم مقدمة برنامج «مال وأعمال» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز» أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد والشركات المصدرة، وهناك حوار مفتوح يجمعنا بهم دائمًا، وكانوا يحتاجون إلى السيولة الفورية لكي يحتفظوا بالعمالة ويتجاوزوا المحنة، وبالتالي جرى إطلاق المبادرة السادسة وهي السداد الفوري.

قدرنا نثبت ما قيمته 13 مليار جنيه لـ1069 شركة بالمبادرة السادسة

وتابعت، أنه تم البدء في تطبيق المبادرة في شهر نوفمبر الماضي وانتهت في ديسمبر من عام 2020، قائلا: «قدرنا نثبت ما قيمته 13 مليار جنيه لـ1069 شركة، بالإضافة إلى 8 مليارات أخرى في المبادرات الخمس السابقة، أي أن المبادرات الخمس وفرت 21 مليار جنيه للشركات وجرى ضخها في عجلة الإنتاج وهو ما كان له تأثيرات إيجابية على مستوى الاحتفاظ بالعمالة وزيادة الطاقة الإنتاجية وشراء المواد الخام».

وأردفت مستشار نائب وزير المالية أن التنسيق متواصل مع وزارة الصناعة والشركات من أجل التوصل إلى احتياجات الشركات: «مستمرون في المبادرات الخمس، وسنضع مبادرة جديدة نستطيع ضخ مبالغ أكبر للشركات المصدرة».