«عايشين في الضلمة».. كهرباء إسكندرية تستجيب لاستغاثة مسنين وتعيد النور

فجأة ودون سابق إنذار انقطع التيار الكهربائي عن دار مسنين، أمس، بمنطقة الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، الظلام يطغى على كل شيء، ولكن الغريب أن الأضواء في الخارج ما زالت موجودة، وهو ما لم يفهمه المسنين المتواجدين بالدار، قبل أن يتضح الأمر بأن انقطاع التيار الكهربائي جاء بسبب مديونية المكهرباء.

18 ألف جنيه كانت السبب في فك موظفي شركة كهرباء الإسكندرية، عداد الكهرباء الخاص بالدار، بعد تراكم قيمة فاتورة استهلاك الدار، وتركت مسنين بالداخل يحاكون الظلام الحالك، ويعيشون يومهم دون شعاع ضوء ودون النظر في أمور معيشتهم، أو الأخذ بالاعتبار ضعف أبصار من في عمرهم.

استغائة مسنين داخل «دار الهدايا»: أكلنا كله باظ

أهالي المنطقة استغاثوا بالشرطة مما حدث في الدار، ونشر أحدهم مقطع فيديو يوضح ما حدث للدار وأظهر خلاله الظلام الدامس الذي يعيش فيه المسنون، وقال خلاله أحد المسنين: «ذنبنا إيه أنا راجل مريض وبتعالج بالتنفس مش عارف آخد نفسي، التلاجات فصلت، وأكلنا كله باظ، ولاد الحلال بيجبولنا أكل ويساعدونا إحنا كدة مش هنلاقي ناكل بعد ما حاجتنا راحت».

استغائة الأهالي وصلت إلى العميد أيمن السمان مدير شركة الكهرباء بالإسكندرية، الذي وجه على الفور رجال الشبكات بإعادة تركيب عداد الكهرباء الخاص للمنشأة «دار الهدايا» للمسنين، وذلك بعد التواصل مع القطاع التجاري بالشركة، والموافقة على تقسيط المديونية المتراكمة على دار الهدايا للمسنين.

ظُهر اليوم، أعاد رجال الكهرباء العداد القديم كما هو، وذلك على غير الدارج في مثل تلك الأمور، حيث من الطبيعي استبداله بعداد كودي يعمل بنظام الدفع المُسبق، في حالة فكّ العداد بسبب المديونية، وما حدث هو استثناء لدار المسنين.

واقعة فك العداد، جاءت ضمن حملة على أكثر من منشأة، تم فصل التيار الكهربائي عنها أمس الأحد، وكان من بينهم منشأة دار الهدايا للمسنين، بسبب تراكم مديونيات تلك المنشآت، وتعاملت الشركة بعد ذلك بطريقة إنسانية مع الدار واستثنته من تغيير العداد.