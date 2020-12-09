لو عايز تقدم شكوى.. جميع أرقام وعناوين كهرباء الإسكندرية
كتب:
سلامة عامر
12:54 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
فاتورة كهرباء.. صورة أرشيفية
خصصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعه للشركة القابضة للكهرباء عدة طرق إلكترونية يمكن من خلالها إدخال قراءة العداد أو الاستعلام عن الفاتورة أو دفع الفاتورة أو تقديم الشكاوي الفنية.
وتنشر "الوطن" جميع عناوين وأرقام التليفونات التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي يمكن أن يستخدمها المشترك في تقديم شكواه الفنية أو التجارية.
أبوقير
العنوان: بجوار قسم شرطة أبوقير
التليفون: 5623158
المندرة
العنوان: عمارة 40 مدينة بنك فيصل- سيدى بشر قبلى
التليفون: 5332148
الجلاء
العنوان: عمارة 86 مدينة فيصل
التليفون: 5370031
خورشيد (قبلي - بحري)
العنوان: شارع الزوايدة العمومى خلف نقطة شرطة خورشيد
التليفون: 5189030
سيدي بشر
العنوان: شارع المعمورة الشاطىء- أمام الملاهي
التليفون: 5493920
سابا باشا
العنوان: 9 شارع محمد صالح أبويوسف خلف قسم الرمل
التليفون: 5840350
السيوف
العنوان: عمارة غرناطة- شارع أديب معقد
التليفون: 3306694
باكوس
العنوان: تقاطع شارع العشرين مع شارع محطة السوق- عمارة اليكس جروب "كرنفال"- باكوس
التليفون: 5015604
أبيس
العنوان: الطريق الزراعى- بجوار مطار النزهة- أمام مكتب المرور
التليفون: 3806721
سموحة
العنوان: عمارة 26 شارع فيكتور- عمانويل
التليفون: 4259327
الإبراهيمية
العنوان: 1 شارع عبد المنعم سند- الإبراهيمية- طريق الحرية
التليفون: 5923637
النصر
العنوان: شارع النصر- المنشية
التليفون: 4806453
محرم بك
العنوان: زين العابدين- محرم بك
التليفون: 4948105
القباري
العنوان: تقاطع الامان و السلطان شاة خلف المحكمة- القباري
التليفون: 4404211
الدخيلة
العنوان: أول طريق إسكندرية- مطروح بجوار محكمة الدخيلة- أمام سنترال الدخيلة
التليفون: 2202328
مرغم
العنوان: 26 الطريق الصحراوى أمام شركة العامرية للأدوية
التليفون: 4700323
العامرية
العنوان: شارع الحى القديم
التليفون: 4480831
البيطاش
العنوان: شارع البيطاش الرئيسى- عمارة الطيار
التليفون: 3085935
الهانوفيل
التعنوان: طريق إسكندرية- مطروح أمام فتح الله
التليفون: 4382171
الساحل الشمالى
العنوان: ك 21 داخل مساكن المحافظة
التليفون:3026950
برج العرب
العنوان: برج العرب الجديدة- محطة البنك
التليفون: 4591642
الحمام
العنوان: مساكن مجلس مدينة الحمام عمارة 28 امام مركز الشباب والرياضة
التليفون: 4750563