لو عايز تقدم شكوى.. جميع أرقام وعناوين كهرباء الإسكندرية

خصصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعه للشركة القابضة للكهرباء عدة طرق إلكترونية يمكن من خلالها إدخال قراءة العداد أو الاستعلام عن الفاتورة أو دفع الفاتورة أو تقديم الشكاوي الفنية.

وتنشر "الوطن" جميع عناوين وأرقام التليفونات التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي يمكن أن يستخدمها المشترك في تقديم شكواه الفنية أو التجارية.

أبوقير

العنوان: بجوار قسم شرطة أبوقير

التليفون: 5623158

المندرة

العنوان: عمارة 40 مدينة بنك فيصل- سيدى بشر قبلى

التليفون: 5332148

الجلاء

العنوان: عمارة 86 مدينة فيصل

التليفون: 5370031

خورشيد (قبلي - بحري)

العنوان: شارع الزوايدة العمومى خلف نقطة شرطة خورشيد

التليفون: 5189030

سيدي بشر

العنوان: شارع المعمورة الشاطىء- أمام الملاهي

التليفون: 5493920

سابا باشا

العنوان: 9 شارع محمد صالح أبويوسف خلف قسم الرمل

التليفون: 5840350

السيوف

العنوان: عمارة غرناطة- شارع أديب معقد

التليفون: 3306694

باكوس

العنوان: تقاطع شارع العشرين مع شارع محطة السوق- عمارة اليكس جروب "كرنفال"- باكوس

التليفون: 5015604

أبيس

العنوان: الطريق الزراعى- بجوار مطار النزهة- أمام مكتب المرور

التليفون: 3806721

سموحة

العنوان: عمارة 26 شارع فيكتور- عمانويل

التليفون: 4259327

الإبراهيمية

العنوان: 1 شارع عبد المنعم سند- الإبراهيمية- طريق الحرية

التليفون: 5923637

النصر

العنوان: شارع النصر- المنشية

التليفون: 4806453

محرم بك

العنوان: زين العابدين- محرم بك

التليفون: 4948105

القباري

العنوان: تقاطع الامان و السلطان شاة خلف المحكمة- القباري

التليفون: 4404211

الدخيلة

العنوان: أول طريق إسكندرية- مطروح بجوار محكمة الدخيلة- أمام سنترال الدخيلة

التليفون: 2202328

مرغم

العنوان: 26 الطريق الصحراوى أمام شركة العامرية للأدوية

التليفون: 4700323

العامرية

العنوان: شارع الحى القديم

التليفون: 4480831

البيطاش

العنوان: شارع البيطاش الرئيسى- عمارة الطيار

التليفون: 3085935

الهانوفيل

التعنوان: طريق إسكندرية- مطروح أمام فتح الله

التليفون: 4382171

الساحل الشمالى

العنوان: ك 21 داخل مساكن المحافظة

التليفون:3026950

برج العرب

العنوان: برج العرب الجديدة- محطة البنك

التليفون: 4591642

الحمام

العنوان: مساكن مجلس مدينة الحمام عمارة 28 امام مركز الشباب والرياضة

التليفون: 4750563