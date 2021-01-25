أرقام تليفونات الخدمات العامة بمحافظة كفر الشيخ.. الدليل الكامل

تعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات الساحلية المهمة، التي لها أثر طيب وملموس لدى الكثير من المواطنين، لما تتميز به من مقومات طبيعية ومناظر خلابة، تتمثل في مصيف بلطيم، ويعد من المصايف التي يلجأ لها المواطنين للهروب من الحر، وهي من أهم مصائد الأسماك، من خلال بحيرة البرلس، ومشروعات الاستزراع السمكي، وكثرة الصيادين بها، وهي مهنة معظم ساكنيها، ويضم الدليل الكامل أرقام تليفونات الخدمات العامة في المحافظة لجميع الهيئات والجهات الرسمية، من أجل التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات.

وتقدم« الوطن»، دليل تليفونات الخدمات العامة بمحافظة كفر الشيخ، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مستوى الأقليم وخارجه.

أرقام الطوارىء والشكاوي

خصص ديوان عام محافظة كفر الشيخ، عددا من أرقاهم التليفونات الثابتة لتلقي شكاوى المواطنين، حيث خصصت رقمًا للطوارئ «111»، وجاءت أرقام ديوان عام المحافظة وهي 0473234115- 3234122 - 3226954، ورقم مدير مكتب محافظ كفر الشيخ0473234040-3234050

وشمل دليل التليفونات تليفون مكتب السكرتير العام 0473234030، ومكتب السكرتير العام المساعد 0473230700، وتليفون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 0473223931، ومكتب خدمة المستثمرين رقم0472515990 لتلقي استفسارات المستثمرين.

تليفونات محو الأمية والصرف الصحي

خصصت إدارة مصيف بلطيم رقما 0472420107، كما أن خدمة التليفونات 0473223500-3224444، وهيئة محو الأمية 0473237528، ويمكن للمواطن الاتصال على شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الرقم 0473234869، وتستقبل هيئة الرقابة الإدارية الشكاوى على رقم 0473234725، ومديرية الأمن على رقم 0473231945، كما يمكن للمواطن الاتصال بجوازات كفر الشيخ على رقم 0473223202، كما يمكن للتجار والمواطنين الاتصال بالغرفة التجارية المصرية، على رقم 0473232916، كما يمكنك الاتصال بإدارة مرور كفر الشيخ على رقم 0473232279، والهلال الأحمر على 0473223156، والاتصال بكهرباء كفر الشيخ على رقم 0473232863.

ويمكن للمواطنين الاتصال على محطة محولات كفر الشيخ، على رقم 0473232754، وكهرباء الريف على 0473232228، مركز الإعلام على 0473232238، والنادي الرياضي بكفر الشيخ على رقم 0473232043، ونادي ضباط الشرطة على 0473223542، ونادي المعلمين بكفر الشيخ على رقم 0473226536.

أرقام هيئة البريد والمطافئ

وخصصت هيئة البريد رقما تليفونيا 0473232730، والصندوق الاجتماعي على رقم 0473234192، والتأمين والمعاشات على رقم 0473222996، وإدارة التجنيد والتعبئة على رقم 0473232240، والجهاز المركزي للمحاسبات على رقم0473232137، والشهر العقاري على رقم 0473227501 ومركز الطفل المتطور «0473223729»، ومركز معلومات الأحوال المدنية بمديرية الأمن على رقم 0473234686، ومركز معلومات الأحوال المدنية بسخا، على رقم 0473255095، ومركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ على رقم 0473250126، وعلى فرع جمعية رجال أعمال إسكندرية، على رقم 0473226952

وخصصت الحماية المدنية بكفر الشيخ «المطافئ»، رقم 0473223078، وهيئة الآثار بكفر الشيخ، رقم 0473223204، وسنترال دسوق الأرقام 1111 - 188 - 0472563600 - 0472566035.