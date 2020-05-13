كفر الشيخ تفعل خدمات المحليات إلكترونياً لتقديم خدمة متميزة للأهالي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أمس الثلاثاء، تطوير وتفعيل خدمات المحليات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عز، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، المحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات، على الطباخ، مدير الشئون المالية، وأشرف الدقدوقي، مدير عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديرى الإدارات المالية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.

وشرح المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، أهداف تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، وضبط الإعدادات الخاصة بالتوجيه المحاسب للبنود والرسوم، وحصر جميع الإيرادات وأسماء البنود الخاصة بها، فضلاً عن توحيد الأوعية والرسوم على المنظومة.

أوضح المحافظ، أن تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، يهدف إلى تقديم خدمة متميزة وعاجلة للمواطن، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين، وتقليل فرص الفساد بالدولة، لافتاً إلى أن تقديم الخدمات عبر قنوات متقدمة، بحيث تصبح جميع البيانات والمعاملات إلكترونية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مديري الإدارات المالية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات للمواطن وتسهيل الإجراءات اللازمة.