صحة جنوب سيناء تغلق مصنع مخللات بمدينة رأس سدر

شنت إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، حملات تفتيشية على أماكن تداول الأغذية بمدينة رأس سدر، أسفرت عن إعدام 185 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة، وعدد 5 لترات مشروبات غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرير مذكرتين غلق لمنشأتين غذائيتين، بينهما مصنع مخللات .

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة استهدفت المرور على 13 منشأة غذائية بمدينة رأس سدر، وجرى تحرير 30 محضراً متنوعاً، بينهم 10 محاضر نقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الاغذية، و16 محضراً لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، ومحضرين ضبط لعدد 11 طن مخللات وملح، بمصنع مخللات لتغير الخواص الطبيعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 2 مذكرة غلق لمنشأتين بمدينة رأس سدر، بينهم مصنع المخللات الذى ضبط به 11 طن مخللات، وإعدام 185 كيلوجرام من الأغذية التالفة، و5 لترات مشروبات غير صالحه للاستهلاك الأدمي .

وأكد على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بكافة مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة، إضافة إلى التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، داخل أماكن تداول الأغذية، مقدماً الشكر إلى إدارة مراقبة الأغذية لجهودها بكافة مدن المحافظة.

وانطلقت حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية بمحافظة جنوب سيناء، بتكليف من الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل، مراقب عام الاغذية بالمديرية.

وضمت الحملة لجنة مشتركة من فريق مراقبة الأغذية، وهم: أشرف خميس ومحمود سعيد، مراقبي الأغذية بالمديرية، ومحمد رمضان، مفتش أغذية رأس سدر.