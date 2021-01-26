«المهندسين» تنظم دورة عن العقود ووسائل فض المنازعات بالتعاون مع الاتحاد

أعلنت نقابة المهندسين عن تنظيم دورة العقود والمطالبات ووسائل فض النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 فبراير المقبل، وتتناول الدورة أنواع العقود الهندسية وأهم السمات المميزة لها، والتزامات أطراف التعاقد في العقود الهندسية، فضلا عن الأوامر التغيرية والمطالبات وكيفية إدارتها.

فض النزاعات والتحكيم

كما تتناول الدورة، بحسب ما أعلنت النقابة عبر صفحتها بموقع فيس بوك، الوسائل البديلة لفض النزاعات والتحكيم أنواعه وإجراءاته وصولا لإجراء القرار التحكيمي، وأوضحت النقابة أن رسم الدورة 200 دولار صافي للمشاركين من خارج لبنان، تحول إلى حساب اتحاد المهندسين العرب، وللمشاركين اللبنانيين 400 ألف ليرة لبنانية، يسدد في مركز التدريب والتطوير المستمر.

الدورة عبر زووم وفي بيروت

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن مكان انعقاد الدورة بالحضور الشخصي مع أخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة لجائحة كورونا، وذلك في بيروت بيت المهندس منطقة الكولا، أو عبر تطبيق الزووم الذي سيتم إرسال الرابط للمسجلين، على أن يتم التسجيل المباشر عبر مركز التدريب والتطوير المستمر بنقابة المهندسين ببيروت.

العقود الهندسية

وأشار بيان النقابة إلى أن اليوم الأول للدورة يتضمن تعريفا عاما بالعقود والتزامات أطراف التعاقد، وأنواع العقود الهندسية، وعقود فيديك النموذجية وأهم السمات المميزة لها، والتزامات أطراف العقد الهندسي، صلاحيات ومهام، وأخيرا تناقش الدورة في يومه الأول المطالبات والأوامر التغيرية.

الخبرة الفنية الهندسية

وفي اليوم الثاني للدورة التدريبية يتم مناقشة 5 موضوعات هي قواعد الإثبات والمسؤولية، والخبرة الفنية الهندسية، ومجلس فض النزاعات، وتعريف عام بالتحكيم وأنواعه، وإجراءات التحكيم فيما يتعلق باختيار هيئة التحكيم وقبول التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكم ورد المحكمة.

وأخيرا يتناول اليوم الثالث قانون تحكيم اليونيسترال والقرار التحكيمي ومشتملاته وأسباب ابطاله ودور القضاء في التحكيم وتنفيذ القرار التحكيمي وطرق الطعن بالقرار التحكيمي، ثم يتم تنظيم مناقشة عامة وعرض قضية تحكيمية جميع المحاضرين.