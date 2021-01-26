26988 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 30 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26988 طنا تشمل: 2380 طن رمل و17082 طن ميثانول و1707 طن ملح و5419 طن فوسفات و400 طن زيت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58679 طنا تشمل: 23018 طن ذرة و4306 أطنان حديد و3673 طن خردة و5056 طن فول صويا و1334 طن خشب زان و1950 طن زيت طعام و7002 طن بروبان و12340 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 765 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات (بسلة وبطاطا وفاصوليا وبطاطس وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى وبقدونس وزيتون ولب) وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وروسيا ومالطا والهند وهولندا وسلوفينيا وإنجلترا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 490 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2002 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106670 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5096 شاحنة.

يشار إلى مشاركة هيئة ميناء دمياط في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط «YEP MED» والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي «ENI».

ويستهدف البرنامج تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين وذلك لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلاً.

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