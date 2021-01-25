محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير عدد من المناطق وتؤكد على رد الشيء لأصله

نفذت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، تفقدت خلالها عددا من مشروعات التطوير التي تُجرى بعدد من المناطق، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وفقا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز التعمير.

جاءت الجولة بحضور طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور عثمان شعلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، واللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، واللواء خالد إسماعيل، رئيس مدينة السرو.

واستهلت المحافظ تلك الجولة، بالمرور على شارع الثورة بمدينة كفر سعد لمتابعة أعمال التطوير التي بدأت هناك، حيث استمعت إلى شرح مفصل من مُنفذي المشروع عن آلية العمل وفقًا لخطة محددة كما بحثت المحاور الخاصة بتخطيط الشارع في ضوء عدة اشتراطات ومعايير مرورية، وسبل إزالة كافة المعوقات واستعراض كافة الأعمال المقرر تنفيذها بالتعاون مع شركات المرافق وتغيير أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار.

وفي سياق متصل، أكدت المحافظ على تنفيذ هذه الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وواصلت محافظ دمياط، جولتها بزيارة مدينة السرو، التي من المقرر تنفيذ أعمال تطوير طريق كورنيش النيل بها، بطول 1000 متر وشارع بورسعيد بطول 600 متر ومتفرعات بطول 200 متر، حيث بحثت المخطط الخاصة بعملية التطوير بما يتناسب مع خط التنظيم لتلك المناطق، وكذا رفع كفاءة كورنيش النيل بالمدينة وعمل ممشى موازٍ له، إذ أكدت المحافظ على وضع التصور النهائي لنموذج التطوير في أسرع وقت ممكن.

وخلال الزيارة أمرت الدكتورة منال عوض، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق المدينة.

وفي ختام الجولة، تابعت المحافظ أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، إذ أكدت على وضع خطة محددة لرفع كفاءة سور الكورنيش، وتنفيذ هذه الأعمال طبقا لمعايير محددة، خاصة مع كون هذا الطريق من أهم المناطق بالمدينة.

هذا وقامت محافظ دمياط، خلال الجولة التي أجرتها اليوم بمرافقة المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل، بالمرور على أعمال «رد الشئ لأصله» التي تجرى بطريق «الكاشف الجديد - سيف الدين» بمركز الزرقا، بطول 5 كم بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ضمن أكبر خطة تنفذها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة.

وتابعت المحافظ، كافة الأعمال بالموقع وفقا لتوجيهاتها خلال الزيارة التي أجرتها مسبقا، كما استمعت لشرح مفصل عن مراحل العمل واطمأنت على جودة التنفيذ طبقا للمعايير الفنية والهندسية.

هذا ووجهت محافظ دمياط، على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، و توسعة مدخل الطريق والالتزام التام بكافة الاشتراطات المحددة.