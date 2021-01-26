رئيس جامعة دمياط يعلن الموافقة على ملف إنشاء كلية الثروة السمكية

انعقد اليوم مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 154 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

و استهل رئيس الجامعة الجلسة بالتهنئة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، والتي ظهرت خلالها بسالة رجال الشرطة والقوات المسلحة في حفاظهما على المواطنين ومقدرات الوطن.

كما شهدت الجلسة تكريم الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس جامعة الجلالة، و نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب وذلك تكريماً وعرفاناً بما قدمه من جهود حثيثة أسهم من خلالها بشكل مؤثر وفعال في تأسيس قطاع شئون التعليم والطلاب خلال فترة تعيينه كأول نائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما تم تكريم كل من الأساتذة ميادة الباسل و الدكتور عبد الناصر أنيس الذين توليا على التوالي القيام بعمل عميد كلية التربية في الفترة السابقة، كما تم تكريم الدكتور جمال بحيري القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات لبلوغه سن المعاش.

و ناقش دعدور جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:الموافقة على ملف إنشاء كلية الثروة السمكية ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتضم الكلية أقسام (تكنولوجيا الاستزراع السمكي، تكنولوجيا تصنيع الأسماك، المصايد والبيئة المائية، هندسة الثروة السمكية) مع منح لقب علمي لوظيفة أستاذ و منح 5 لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد.

و تعيين 4 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة مع منح 15 درجة دكتوراه و منح 19 درجة ماجستير.

وفي نهاية الجلسة، تم استعراض ملخص فعاليات مجلس الجامعة لعام 2019/2020، حيث عرض أسامة القللي مدير إدارة أمانة المجالس عرضاً شمل ما اتخذه مجلس الجامعة بجلساته المختلفة (العادية والطارئة) من قرارات في مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته التقى اليوم الإثنين الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بعدد من الطلاب الوافدين الذين حصلوا على درجات علمية من الجامعة وذلك بحضور محمد البهنساوي المدير التنفيذي لإدارة الوافدين.

وقد وجه رئيس الجامعة خالص الأمنيات بمزيد من التوفيق والسداد للطلاب الوافدين في المرحلة المقبلة مؤكداً أن جامعة دمياط تسعد لخدمتهم في العملية التعليمية بالمراحل العلمية المختلفة.

وقد حضر من الطلاب الوافدين كلاً من: وهيب إلياس الضلعي، دولة اليمن، حاصل على درجة الدكتوراه، قسم المحاسبة، كلية التجارة ،أيوب سالم الحاج علي، دولة ليبيا، حاصل على درجة الماجستير، قسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية و حمد سعيد العبيدان، دولة عمان، حاصل على درجة الدكتوراة، قسم أصول التربية، كلية التربية.

كما أهدى رئيس الجامعة الطلاب الوافدين نيشان الجامعة تكريماً لهم على الفترة التي درسوا خلالها بمرحلتي الماجستير والدكتوراة بالجامعة.

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