تفاصيل خيانة عروس لزوجها مع «ابن الجيران» بعد 7 أشهر على الزفاف

عاد الزوج المخدوع من عمله مبكرا على غير عادته، منهكا، متعبا، مرهقا، يبحث عن الراحة والأمان في أحضان عروسه، متلهفا إلى لقاء بات وشيكا، بعد أن أدخل المفتاح إلى باب شقته في هدوء، معتمدا على عنصر المفاجأة لزوجته، ليصطدم بأصوات آتية من حجرة نومه، مكتشفا استبدال عروسه اللعوب أحضانه الدافئة، بأحضان عشيقها ابن جارتها الذي يصغرها بسنوات.

وأحالت النيابة العامة عروس وشاب للمحاكمة الجنائية، لإتهامهما بالزنا، بعدما ضبطهما الزوج فى وضع مخل داخل مسكن الزوجية بمنشأة ناصر، حيث أبلغ الشرطة التى حررت محضرًا بالواقعة وأحالتهما للنيابة العامة.

عودة مبكرًا

عاد الزوج من عمله إلى منزله بشكل مفاجئ، لم يدر بخلده أن عروسه التى لم يمر سوى 7 أشهر على زواجهما، تخونه، مع شاب يصغرها بعدة سنوات، بسبب كلمات ألقاها على مسامعها، مستغلًا خلافاتها مع زوجها والتى بدأت مبكًرا.

ضبط الزوجة

التحريات التى جرت حول الواقعة، قالت إن الزوج عاد من عمله، وفتح باب شقته، ثم لاحظ تحركات غريبة داخل غرفة نومه، ودلف إليها وفوجئ بزوجته فى وضع مخل مع شاب يصغرها بعدة سنوات وتبين أنه ابن جارتها.

تعدي بالضرب واستغاثة

وأضافت التحريات حول الواقعة التى جرت أحداثها فى ديسمبر الماضي، أن الزوج تعدى بالضرب على زوجته والشاب الذي كان معها، وكانا عرايا، وتوسلا إليه خشية افتضاح أمرهما، إلا أن الزوج لم يلتفت لطلبهما واستغاث بالجيران، الذين حضروا وأبلغوا الشرطة بما شاهدوا.

محضر الشرطة

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأكدت فيه أن التحريات أشارت إلى أن الزوج المُبلغ ضبط زوجته فى فراش الزوجية مع شاب آخر وكانا عرايا وفي وضع مخل، حيث تمكن من ضبطهما وإبلاغ الشرطة، وناقشت الشرطة بعض شهود العيان من جيران الزوج، والذين أكدوا أنهم تجمعوا على صوت استغاثة الزوج، حيث شاهدوا الزوجة مع شاب آخر.

حبس المتهمين

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وحبست المتهمين على ذمة القضية، ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، ونسبت لهما ارتكاب جريمة الزنا.

قانون العقوبات

ونص القانون على أن محاكمة الزوجة لا تتم إلا بناء على دعوى من زوجها يتهمها فيها بالزنا مع آخر، كما نص القانون على أنه فى حال ثبوت الإدانة تكون العقوبة هي الحبس لمدة سنتين للزوجة وشريكها، ولا يتم وقف العقوبة إلا حال تنازل الزوج.