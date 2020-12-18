محامي المتهمين: ابن «سيدة الكرم» حُبس عاما بتهمة الزنا مع زوجة المتهم الأول

فجّر إسماعيل سيد، محامي المتهمين في واقعة تعرية السيدة سعاد ثابت في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم»، مفاجأة بإعلانه أن ابن السيدة حُبس عامًا في واقعة اتهامه بالزنا مع زوجة المتهم الأول في القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، «زوجها لم يتهم أحدًا بتعرية زوجته عندما قدم البلاغ، لكن للأسف أديرت هذه الواقعة من خلال وسائل الإعلام، وقالت السيدة إنها تعرضت للتعدي وأرفق هذا الحديث بالبلاغ بعد التقدم به بنحو 5 أيام، وقالت رواية في محضر الشرطة ثم ناقضتها بعدها نحو 5 مرات، واستشهدت بمواطنين كلهم كذبوها ونفوا أنها تعرضت لأي اعتداء، وهو ما دفع النيابة العامة آنذاك بإصدار مذكرة ملخصها أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لكنها ومحاميها استأنفوا على هذا الحكم في فبراير 2017 وقضى بإعادة المحاكمة مرة أخرى».

وتابع أنه رُفض هذا الاستئناف لكون السيدة لم تتقدم بأدلة جديدة، على حد قوله، «لم نعترض على عرض الأمر مرة أخرى على محكمة الجنايات، فتنحت دائرة برئاسة المستشار محمد فوزي، وكان أحد أعضاء الدائرة مسيحيًا وأحالوا القضية إلى محكمة استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى، وحدث ذلك في دائرة المستشار أشرف محمد علي، فطلب حضور المتهمين بأشخاصهم، لكنهم خافوا من الحضور، فقضى بحبسهم 10 سنوات غيابيًا».

وأضاف، «بعدها أعدنا الإجراءات في اليوم التالي مباشرة وأعيد نظر القضية مرة أخرى أمام دائرة أبوقرقاص وهي دائرة المستشار إبراهيم أمين، وحجزت القضية للحكم وارتأى رئيس الدائرة أن الدائرة مصدرة الحكم الغيابي هي التي يجب أن تصدر الحكم، وأحال القضية إليها مرة أخرى».

وأوضح أنه جرى تداول جلسات القضية بداية من 8 نوفمبر 2020، وحضر رفقة المتهمين الثلاث، وحضر وكيل المتهمين، وحجزت القضية للحكم حتى 12 ديسمبر من عام 2021 وجرى مد أجل الحكم فيها حتى يوم أمس، وحكم ببراءة المتهمين.

وتابع، «الواقعة دي ماينفعش تمشي مسلم ومسيحي، دي واقعة جنائية، والمتهمون كانوا هم المجني عليهم، وأسباب الحكم لم تودع حتى الآن، لكن الحكم عنوان الحقيقة، ولو كان هناك دليل واحد على ارتكاب أي من المتهمين هذه الواقعة لما كان المستشار أشرف محمد علي قرر تبرئة أي منهم، بدليل أن ابن السيدة سعاد حُبس لمدة عام في واقعة الزنا مع زوجة المتهم الأول، كما أن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ما زالت تتهمنا بالرغم من صدور حكم جنائي نهائي صحيح».