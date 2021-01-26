تردد قناة «أون» الجديد.. ومواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «لؤلؤ»

تحتل قناة «أون» قائمة التريندات في موقع البحث العالمي «جوجل»، بسبب البرامج والمسلسلات التي تعرضها، وعلى رأسها «أون تي في»، التي تعرض مسلسل لؤلؤ، الذي استطاع أن يكون ضمن محركات البحث.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن»، تستعرض ملخص أحداث مسلسل لؤلؤ حتى الآن، ومواعيد عرضه، وتردد قناة أون الجديد..

ملخص مسلسل لؤلؤ الحلقة 22

دارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل لؤلؤ من خلال ذهاب مجدي لبودي، صديق لؤلؤ ليتفاجأ بوجود مروة، ليبدأ بالشك في الأمر، لكنه تدارك الأمر عندما أخبره أن الأخيرة جاءت لتبرر له موقف لؤلؤ وزوحها.

وتقرر نهال بالاتفاق مع داليا طليقة طارق الانتقام من لؤلؤ، ويستعينوا بـ«عم سيد»، والد لؤلؤ، ويعطوه أموال لكي ينفذ ما سيطلباه منه.

تحاول مروة إفساد زواج لؤلؤ وعودتها إلى طليقها مرة أخرى، وتستعطفها من أجل بودا، وتخبرها بأنه يعيش حالة صعبة وصدمة لا يستطيع أن يفيق منها، بعدما تزوجت طارق «أحمد زاهر»، وتؤكد لها أنه يبكي طوال الوقت.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناتي أون وأون دراما، كالآتي:

يكون العرض الأول للمسلسل على قناة on في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا.

بينما يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والثانية في 3 مساءً.

تردد قناة أون

يمكن متابعة التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعي والنايل سات، كالآتي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل لؤلؤ

تدور أحداث مسلسل لؤلؤ في 40 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، بجانب أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبدالناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.