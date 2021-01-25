مسلسل لؤلؤ الحلقة 21.. مي عمر تعود لـ طارق نصار

انتظر الكثير من المشاهدين عرض الحلقة الـ21 من مسلسل لؤلؤ والتي شهدت أحداثا كثيرة ومفاجئة، بعد انتهاء الحلقة السابقة على مفاجأة طارق نصار الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، لؤلؤ التي تقوم بدورها مى عمر، عند عودتها إلى المنزل حيث وجدته ينتظرها مرتديًا بدلة الزفاف، ليخبرها بأنها ردها إلى ذمته قبل انتهاء فترة العدة بينهما، وأهدى لها خاتم الماس.

أحداث مسلسل لؤلؤ

في الحلقة الـ21 من مسلسل لؤلؤ، يخبر طارق لؤلؤ أنه طلق زوجته «داليا» هيدى كرم، من أجلها، لذا تقرر لؤلؤ أن ترتدي فستان الزفاف، وتبدأ أجواء الاحتفال بالزفاف، وعبر طارق عن سعادته بـ«لايف» على السوشيال ميديا، ويعلن للجمهور أن لؤلؤ أكثر إنسانة أحبها وأنه سيظل يحبها لآخر يوم فى عمره ويعلن زواجه منها وأنه فخور وسيظل فخور طوال العمر.

هذه الأحداث تصيب «بودا» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد الشرنوبى بالصدمة خاصة بعد أن رأى صور زفاف لؤلؤ من طارق التى أرسلتها له مروى صديقة لؤلؤ، التي جاءت لتؤكد له أن ما حدث هو مفاجأة، وأن لؤلؤ مصدومة وما زالت تفكر فيه وتحبه ولكن فعلت ذلك من الضغط والمفاجأة.

تصاب «داليا» هيدى كرم، بالصدمة وتنهار بعد أن ترى صور الزفاف على السوشيال ميديا وتحاول الخروج من الفيلا ولكن الحرس الخاص بفيلا «طارق» يمنعها من الخروج.

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، من بطولة الفنانة مي عمر، ويشاركها البطولة في المسلسل كل من: أحمد زاهر، إدوارد، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر.

المسلسل من قصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.