ترددات القنوات المصرية الفضائية: تم تحديثها بداية العام
كتب:
منى السعيد
05:32 م | الإثنين 04 يناير 2021
الترددات الجديدة للقنوات الفضائية
مع بداية العام الجديد 2021، تتغير ترددات القنوات الفضائية على القمر الصناعي «نايل سات»، الأمر الذي جعل كثيرون يشعرون بالحيرة، بسبب كيفية الوصول إلى متابعة البرامج والدراما التي تتجدد بشكل يومي.
ويرصد «الوطن»، استمرارا للخدمات التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، ترددات نايل سات 2021 الجديدة، وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بتردداتها الجديدة، وكيفية ضبط التردد.
تردد قنوات دي إم سي dmc
القمر الصناعي : نايل سات.
التردد 11449
الاستقطاب : أفقي h
معدل الترميز:27500.
معامل التصحيح :6/5
تردد قناة cbc
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11785
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: عموديv
تردد قناة الحياة
القمر الصناعي : النايل سات
التردد : 12206
معامل الترميز : 27500
الاستقطاب : رأسي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة أون
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 10853
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد الفضائية المصرية
القمر الصناعي : النايل سات
التردد : 12053
الإستقطاب : رأسي v
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
قناة مصر الأولى
- التردد: 12054
- الاستقطاب: عمودي V
- معدل الترميز: 27500
- التصحيح: 5/6
قناة نايل دراما
- التردد: 11843
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
قناة نايل لايف
- التردد: 11843
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
قناة نايل سينما
- التردد 11843
- الاستقطاب: رأسي
- معدل ترميز:27500
- معامل تصحيح الخطأ 5\6
خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية
ويمكن أن تقوم بضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية المختلفة، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:
اضغط على زر Menu أو القائمة.
الضغط على كلمة خيارات أو إذا كان بالانجليزى Options.
ثم اختيار تثبيت أو Installation.
يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
أدخل التردد كتابتًا
اختر رأسي V أو أفقي H.
اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا إحفظ أو Save.