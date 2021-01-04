ترددات القنوات المصرية الفضائية: تم تحديثها بداية العام

مع بداية العام الجديد 2021، تتغير ترددات القنوات الفضائية على القمر الصناعي «نايل سات»، الأمر الذي جعل كثيرون يشعرون بالحيرة، بسبب كيفية الوصول إلى متابعة البرامج والدراما التي تتجدد بشكل يومي.

ويرصد «الوطن»، استمرارا للخدمات التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، ترددات نايل سات 2021 الجديدة، وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بتردداتها الجديدة، وكيفية ضبط التردد.

تردد قنوات دي إم سي dmc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد 11449

الاستقطاب : أفقي h

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح :6/5

تردد قناة cbc

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11785

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عموديv

تردد قناة الحياة

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12206

معامل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 10853

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد الفضائية المصرية

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12053

الإستقطاب : رأسي v

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة مصر الأولى

- التردد: 12054

- الاستقطاب: عمودي V

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 5/6

قناة نايل دراما

- التردد: 11843

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

قناة نايل لايف

- التردد: 11843

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

قناة نايل سينما

- التردد 11843

- الاستقطاب: رأسي

- معدل ترميز:27500

- معامل تصحيح الخطأ 5\6

خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

ويمكن أن تقوم بضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية المختلفة، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

الضغط على كلمة خيارات أو إذا كان بالانجليزى Options.

ثم اختيار تثبيت أو Installation.

يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

أدخل التردد كتابتًا

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا إحفظ أو Save.