منها مستشفى وصيدلية ومصنع ومطعم.. نشرة التوظيف بمرتبات تصل لـ5500 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير ومؤسسة كير مصر للتنمية، النشرة الأسبوعية للتوظيف، والتي توفر فرص عمل للشباب من الجنسين في مختلف المجالات.

تتضمن النشرة تفاصيل فرص عمل من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بشركات ومصانع كبرى، فضلا عن عدد من الوظائف في شركات خاصة، والتي جاءت تفاصيلها كتالي:

يوم توظيف بمجموعة عالمية للمنتجات الغذائية

تقييم بمجموعة مطاعم الخدمة السريعة والمنتجات الغذائية يوما للتوظيف، حيث توفر وظائف مندوب توصيل «لتوصيل الطلبات للمنازل» وعضو فريق، يوم الأحد 31 يناير 2021، من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عن إعدادية، ويمكن قبول الطلبة، أن يكون لديه رخصة قيادة دراجة بخارية، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من الذكور فقط، على أن يكون العمل لمدة 9 ساعات يوميا بعدة مناطق وهي التجمع، مدينة نصر، مصر الجديدة والسادس من أكتوبر، كما توفر شركة أمريكانا تأمينات اجتماعية للمقبولين.

يحصل عضو الفريق على مرتب 2300 جنيه، بالإضافة إلى بدل انتقالات يتراوح من 300 : 500 جنيه، وأرباح من 75 إلى 300 جنيه، ووجبة يومية.

كما يحصل مندوب التوصيل على مرتب 1500 جنيه بالإضافة إلى 7.5 جنيها إذا كانت الدراجة ملك المندوب، وبدل انتقالات يتراوح من 300 إلى 500 جنيه، أي أوردر بعد الطلب رقم الرابع عشر يحسب بقيمة 10 جنيهات، أما إذا كانت الدرجة ملك الشركة يحصل المتقدم على مبلغ 2300 جنيه بالإضافة إلى 8 جنيهات على كل طلب بعد الطلب الرابع عشر، ونفس بدل الانتقالات المذكور سابقا.

يوم توظيف بأحد أكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائي

أعلنت شركة صناعات غذائية كبرى في مجال منتجات الألبان والعصائر عن توافر فرص عمل للشباب بمصانعها في السادس من أكتوبر، بوظائف عمال إنتاج بخبرة وبدون.

يحصل العامل بمصنع دومتي على عدة مميزات وحقوق العمل بالشركة من أهمها تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية، مرتبات جيدة، أرباح وزيادات سنوية، فضلا عن توفير تدريب على مهارات الإنتاج والعمل والتنمية البشرية، كما توفر الشركة خطوط انتقال من «الفيوم، المنوفية، الجيزة وضواحيها، بنى سويف، 6 أكتوبر والغربية».

يتم العمل لمدة 8 ساعات يوميا بواقع 3 ورديات، يشترط في المتقدم القراءة والكتابة، أو الحصول على مؤهل حتى المتوسط.

يتم التسجيل من خلال ملء استمارة التقديم على الرابط المتاح على صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».Top of Form

وظائف بشركة إنتاج البلاستيك

أعلنت إحدى شركات إنتاج البلاستيك حاجتها لتعيين فني إنتاج، يعمل في متابعة ماكينة التبريد والتسخين لإنتاج البلاستيك، متابعة ماكينة المعدنة، المساعدة في إتمام عملية المقصات للمنتج على حسب المعاير المطلوبة.

يحصل المقبولين على مرتب 2350 جنيها، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية، تأمينات طبية، تأمينات على الحياة، بالإضافة إلى توفر وسيلة مواصلات للانتقال، ساعات عمل اضافيه إن وجدت، العمل 5 أيام أسبوعيا.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط صناعي، الحد الأقصى للسن 35 سنة، أن يكون لديه واضح موقف من التجنيد، من أصحاب الخبرة بالمصانع أو بدون، مكان العمل: السادس من أكتوبر، المنطقة الصناعية الثالثة

وظائف بـ جاليري شهير للفنون والاستشارات الفنية

أعلن جاليري شهير للفنون والاستشارات الفنية بالمهندسين والسداس من أكتوبر حاجته لشغل وظيفة مبيعات داخلية للعمل في بيع المنتجات الفنية وخدمة العملاء، ويتراوح المرتب ما بين 3000 إلى 4000 جنيه بالإضافة إلى عمولة وتأمينات اجتماعية، والعمل بواقع 8 ساعات يوميا

يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عال ويفضل خريجي تربية فنية ونوعية وفنون من الذكور والإناث، لديهم مجال المبيعات، وألا يزيد السن عن 30 عاما، ومستوى اللغة الإنجليزية جيد.

وظائف بسلسلة مطاعم كبرى

أعلن أحد المطاعم الكبرى توافر فرص عمل للشباب بوظيفة كاشير بمرتب 2200 جنيها وويتر بمرتب 2000 جنيه، للعمل بفروعه بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وحد أقصى للسن 35 عاما لوظيفة الكاشير، 30 عاما لوظيفة الويتر، ويحصل العامل على وجبة مجانا وتوفيرسكن للمغتربين، على أن يكون العمل لمدة 9 ساعات يوميا.

وظائف بسوبر ماركت

أعلنت شركة كبرى لإدارة السوبر ماركت حاجتها لتعيين مديرين فروع، مساعدين مديرين فروع، بائعين، بقالين وبائع لحوم، للعمل بفروعها المنتشرة في القاهرة والجيزة، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال لمديرين ومساعدي مديرين الفروع، ومؤهل متوسط لباقي الوظائف، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما، على أن يكون العمل بواقع 10 ساعات يوميا.

يحصل المقبولون على مرتبات من 3500 : 5500 حسب الوظيفة والخبرة، بالإضافة إلى أرباح سنوية.

وظائف بمؤسسة بهية

أعلن مستشفى بهية فحص وعلاج سرطان الثدي مجاناً حاجتها لتعيين موظفة علاقات مرضى بمرتب 2700 جنيه، وممرضة يحدد المرتب حسب الخبرة، للعمل بفرع الهرم.

وظائف بسلسة صيدليات كبرى

مجموعة صيدليات العزبي تطلب للتعيين صيدليا للعمل بفروعها في «التجمع، مدينتي، الرحاب، شبرا، دار السلام، حدائق الأهرام، دمياط، بورسعيد».

يحصل المتقدم على مرتب مجزٍ واختساب سنوات الخبرة السابقة، بالإضافة إلى عمولة وحوافز، بدل مواصلات حال العمل بفروع «حدائق الأهرام، التجمع، مدينتي»، إجازات سنوية ورسمية، دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر، كما يمكن للصيادلة المكلفين التقديم.

وحددت الإدارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، وهي أن يكون حاصلا على بكالوريوس صيدلة ولديه خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات، ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، يعمل شيفتات مسائية وليلية، تحديد الموقف من التجنيد.