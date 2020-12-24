بمرتبات تصل لـ 5000 جنيه.. فرص عمل في مجالي «المبيعات والمطاعم»

أعلنت الإدارة العامة للمشروعات «الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب» بوزارة الشباب والرياضة عددا من الوظائف الشاغرة في عدد من المجالات المختلفة، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروع «طور وغير»، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

1- شركة معارض الجمعية

أتاحت شركة معارض الجمعية «للأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة» فرص عمل مبيعات للعمل داخل المعرض بمرتب 2500 جنيه و500 جنيه أداء وعمولات بالإضافة إلى بدل اغتراب 400 جنيه وأوفر تايم إذا تطلبت حاجة العمل، ووظيفة مشرف مبيعات بمرتبات تتراوح من 4000 : 5000 جنيه حسب الخبرة وعمولة نصف بالمئة من إجمالي مبيعات التيم، بالإضافة إلى بدل اغتراب 400 جنيه وأوفر تايم إذا تطلبت الحاجة، للعمل بمقر الشركة في مطار القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

شروط التقدم لـ وظيفة مبيعات عمل داخل المعرض

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال.

ألا يزيد السن عن 40 عاما.

لديه خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات ويفضل أن يكون في نفس مجال الشركة

يمكن التقدم للذكور والإناث

شروط التقدم لـ وظيفة مشرف مبيعات

القدرة على الإشراف على عملية البيع داخل المعارض وإدارة فريق المبيعات.

الحصول على مؤهل عال.

الحد الأقصى لعمر المتقدم 45 سنة

أن يكون لدى المتقدم خبرة في نفس المجال 5 سنوات فأكثر.

أن يكون المتقدمين ذكور فقط.

يتم التقديم من خلال ملء بيانات استمارات التقديم المتاحة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على حساب التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

2- مجموعة مطاعم مورى انترناشيونال

أعلنت مجموعة مطاعم مورى انترناشيونال حاجتها لتعيين عدد من الشباب بوظيفة «ويتر، مساعد ويتر، عامل نظافة واستعداد مناطق تقديم الطعام لاستقبال الزبائن، استيوارد»، للعمل بفروع المطعم في التجمع، مدينة نصر، الزمالك، المهندسين، أكتوبر، مصر الجديدة، ألماظة، المعادي».

تحدد المرتبات حسب الخبرة، فضلا عن وجود تأمينات اجتماعية للمقبولين، عدد ساعات العمل 8 ساعات.

شروط التقديم

- مؤهل متوسط وعالي لكل الوظائف.

- بالنسبة لوظيفة استيوارد لا يشترط الحصول على مؤهل

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

- أن يكون المتقدمين من الذكور.

- خبرة في نفس المجال.

استمارة التقديم للوظائف متاحة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على حساب التواصل الاجتماعي «فيسبوك».