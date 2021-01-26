فيديو.. عميد شرطة ينبه المواطنين في قطار الإسماعيلية بأهمية الكمامات

التقط مواطنون فيديو لعميد شرطة بزيه الرسمي داخل أحد القطارات بمحافظة الإسماعيلية أثناء توعيته للمواطنين بأهمية ارتداء الكمامات.

وظهر العميد شريف مصطفى مأمور قسم الفردان بإدارة النقل والمواصلات، يحث المواطنين على ارتداء الكمامات.

وقال العميد خلال الفيديو «بعد إذنكم البسوا الكمامات اللي مش لابس كمامة يلبسها.. الكمامة دي وقاية ليكم واللي حواليكم.. بعد إذنكم الكمامة مهمة احنا خايفين عليكم».

وردد مواطنون الدعاء «ربنا يعديها على خير يا فندم ربنا يحفظكم».

وبحسب مصادر فإن العميد شريف مصطفى يشغل منصب مأمور قسم الفردان بإدارة النقل والمواصلات بعد عمله على مدار سنوات بمنطقة القناة للأمن المركزي.

وتميز الضابط خلال فترة عمله بمشاركته في العديد من المسابقات الرياضية ونجح في تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.