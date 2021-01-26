أرقام تليفونات الخدمات العامة بمحافظة الفيوم.. الدليل الكامل

اشتهرت محافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير وذاع صيتها بين باقي المحافظات، وذلك بعدما شهدت تصوير العديد من الأعمال الفنية والكليبات والأفلام والمسلسلات، وزيارة العديد من النجوم لما تحتويه من مناطق جذب سياحة بيئية وطبيعية خلابة، خصوصًا قرية تونس التي ذاع صيتها في جميع أرجاء العالم وليس في مصر فقط بسبب مقوماتها الطبيعية التي حباها الله إياها وكأنها لوحة فنية من صنع الخالق، بالإضافة إلى تميزها في صناعة الخزف الذي يُصدر إلى جميع أنحاء العالم وذلك بفضل الخزافة السويسرية إيفيلين بوري التي شيدت مدرسة لتعليم صناعة الخزف لأطفال القرية، ما ساهم في انتشار تلك الحرفة.

ويضم الدليل الكامل أرقام تليفونات الخدمات العامة في المحافظة لجميع الهيئات والجهات الرسمية من أجل التيسير على المواطنين لسرعة التواصل والإبلاغ عن مشكلاتهم.

وتقدم «الوطن» دليل تليفونات الخدمات العامة في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مستوى الإقليم وخارجه.

أرقام الطوارئ والشكاوى

خصص ديوان عام محافظة الفيوم عددًا من الأرقام الثابتة لتلقي شكاوى المواطنين، وجاءت أرقام ديوان عام المحافظة كالتالي 0842168024، و0842168022، بينما جاء رقم إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة كالتالي 0842168041.

كما أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تخصيص رقم محمول 01551150052 مفعل به خدمة «الواتساب» لاستقبال رسائل وشكاوى المواطنين، فيما يتعلق بجميع الخدمات المقدمة لهم.

شكاوى تراكم القمامة ومخالفات البناء

أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص رقم واتس آب 01551150052 يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية، والتعامل الفوري معها.

أرقام الخط الساخن لشركة مياه الفيوم

أعلن اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عن توفير أرقامًا لتلقى شكاوى المواطنين من مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 125، حيث يتم استقبال الشكاوي أيضًا على أرقام 01208288854، و01208288834، والواتس آب 01275358538.

أرقام المديريات المختلفة بمحافظة الفيوم:-

رقم مديرية الصحة بالفيوم:

0846336651

مديرية الطب البيطري بالفيوم:

0846337318

رقم مديرية الطرق والنقل:-

0846333156

رقم مديرية التربية والتعليم بالفيوم:-

0846307311

رقم مديرية التموين بالفيوم:-

0846343089

رقم مديرية أمن الفيوم:-

0842323053

رقم مديرية الري بالفيوم:-

0842344934

رقم مديرية الأوقاف بالفيوم:-

0846337335