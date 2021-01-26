متحدث العاصمة الإدارية: نقل موظفي الحكومة خلال 5 شهور على الأكثر

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن العاصمة الإدارية كانت حلما، والمواطن لم يكن يتخيل أن تستطيع الدولة البناء على مساحة 40 ألف فدان في ظرف 4 سنوات فقط وكان الأمر حلما وخيالا، ولكننا أخذنا بأسباب النجاح وسار الأمر كما خططنا وحاليا العاصمة عامرة بالمشاريع المختلفة بعد أن كانت صحراء جرداء منذ 4 سنوات.

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه خلال سنتين سنستكمل باقي المشاريع، موضحا أنه تم الانتهاء بنسبة 65% والحي الحكومي الذي يعد حديث الساعة حاليا جاهز بنسبة 90% لأن يستعد لاستقبال الموظفين الحكوميين بعد نحو 4 أو 5 أشهر، لافتا إلى أن هناك 8 أحياء أخرى سكانية تم الانتهاء منها بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 90% وتم الانتهاء من المدينة الرياضية أيضا والتي تستقبل حاليا بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وتستضيف الدولة المصرية أول بطولة لكأس العالم تضم 32 فريقا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى نهاية الشهر ذاته وصعدت مصر إلى دور الثمانية لتصبح للمرة الثانية على التوالي ضمن أفضل 8 فرق في العالم وستلعب مصر أمام منتخب الدنمارك الأربعاء المقبل وإذا تخطت المبارة ستصعد إلى نصف النهائي.

وأعلنت الحكومة المصرية تدشين العاصمة الإدارية الجديدة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس 2015 وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة 170 ألف فدان، وأسست مصر شركة مساهمة مصرية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية التي ستكون العاصمة الاقتصادية لمصر وكان رأسمال الشركة 6 مليار جنيه ويشارك في أسهم الشركة هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات مشروعات أراضي القوات المسلحة.