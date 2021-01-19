متحدث «الإدارية»: أحد أهداف العاصمة أن تكون أيقونة لمصر

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ الإضاءات أو الأشكال النهائية للمباني في العاصمة الإدارية الجديدة أبهرت الجميع، خاصة أنّه يتم التركيز على ذلك لإظهار المنتج النهائي، وفي مصر كنا نعاني من مشكلة في إظهار المشروع وحجم الأعمال التي تتم، ولذلك يتم مراعاته في العمل بالعاصمة، سواء في منطقة الأبراج أو البرلمان أو في مجلس الشيوخ أو الحي الحكومي، وكل ذلك يتكلف وقتا وجهدا وأموال.

لدينا كبر مدينة ثقافية بالشرق الأوسط وأفريقيا

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ أحد أهداف العاصمة الإدارية أن تكون أيقونة للدولة المصرية، ومنطقة الأبراج بها أعلى برج في أفريقيا، إضافة لأكبر مدينة ثقافية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

إنشاء 1700 مستشفى داخل العاصمة الجديدة

وأصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا عن العاصمة الجديدة، يوضح أنّ العاصمة تضم مستهدفات، أبرزها إنشاء 20 حيا سكنيا، تسع حتى 6.5 مليون نسمة، وإنشاء 880 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 6625 مدرسة لاستقبال الطلاب، و1700 مستشفى لتقدم الخدمة على أعلى مستوى، و714 كيلو مترا مربعا، إجمالي مساحة المدينة الجديدة.

38 شخصا في كل فدان.. الكثافة السكانية المتوقعة في المدينة عقب اكتمالها

وتستهدف الوزارة كذلك، 20 كيلو متر مربع منهم لصالح الحي الحكومي ورئاسة الجمهورية، و9.7 كيلو متر مربع، مساحة للوزارات في العاصمة الإدارية، ويتم إنشاء 50 مبنى لاستقبال الوزارات والهيئات والجهات الحكومية داخل العاصمة، و38 شخصا في كل فدان، الكثافة السكانية المتوقعة في المدينة عقب اكتمالها، 25 كيلو مترا من مساحة العاصمة ستكون حديقة مركزية، ولمشروع «النهر الأخضر».