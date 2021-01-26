تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في أمريكا

أعلنت وزارة الصحة بولاية مينيسوتا الأمريكية، تسجيل أول إصابة مرتبطة بطفرة قادرة على نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بشكل أكبر، والتي اكتشفت أصلا في البرازيل.

وقال مفوض الصحة في الولاية، جان مالكول في بيان، إنّ برنامج الاختبار ساعدنا في العثور على هذه الحالة، ونشكر جميع سكان مينيسوتا الذين يسعون لإجراء الاختبار عندما يشعرون بالمرض أو لديهم سبب آخر لإجراء اختبار، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة بالولاية في بيان صحفي، أنّ متغير فيروس كورونا المعروف باسم Brazil P.1، اكتشف في أحد سكان مينيسوتا الذي سافر مؤخرا إلى البرازيل.

وأوضحت الوزارة أنّ الإصابة تعد أول مثال موثّق لوجود متغير P.1 في الولايات المتحدة.