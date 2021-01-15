وفيات كورونا تتجاوز المليوني حالة.. وانهيار النظام الصحي في البرازيل

تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز المليوني حالة، وذلك بعد انتشار السلالات الجديدة من الفيروس التي أدت إلى ارتفاع الإصابات بصورة غير مسبوقىة من قبل، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأعلى دولة تسجيلا للوفيات بـ 398 ألف حالة، وفي المركز الثاني سجلت البرازيل 207 ألف وفاة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وكشف وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، أن قطاع الرعاية الطبية في بلاده ينهار، وتعاني مدينة ماناوس في الأمازون من أزمة كبيرة حيث إن الأكسجين ينفد من المؤسسات الصحية هناك، قائلا: «مستشفيات المدينة تفتقر إلى الأطقم الطبية مع تزايد الوفيات مرة أخرى».

وطالب بازويلو من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال طائرة عسكرية مزودة بأسطوانات أكسجين لسد النقص الكبير فى مستشفيات الولاية، وفقا لوكالة «رويترز».

وكشفت اليابان عن سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل، وهي سلالة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية، وهي مختلفة تماما عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية السلالة الأحدث من فيروس كورونا بـ "نسخة مقلقة"، بينما أوضح الباحث في الطفرات الفيروسية فيليبي نافيكا، أن السلطات الصحية في البلاد تجري أبحاثا للتأكد مما إذا كانت هذه السلالة الجديدة هي السائدة حاليًا في ولاية أمازوناس التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات في الولاية، قائلا «يُظهر تحليل العينات من نوفمبر أنها تمثل 50% من حالات الإصابة في الولاية، عندما ننتهي من التسلسل الجيني لعينات ديسمبر، نتوقع أن ترتفع هذه النسبة».

وسجلت البرازيل أكثر من 8 ملايين إصابة بـ «كوفيد - 19»، بينما يواصل معدل الإصابات الجديدة ارتفاعه بشكل غير مسبوق، وسجلت السلطات الصحية في البلاد 87 ألف إصابة في 7 يناير الجاري، وهو أعلى معدل تسجله البلاد على الإطلاق، وشهد اليوم نفسه تسجيل أعلى معدل وفيات بلغ 1455 حالة وفاة في 24 ساعة فقط.