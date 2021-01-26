موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أييام قليلة ويستهل النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بعد غياب استمر لـ7 سنوات أخفق فيها عن حصد اللقب القاري، الذي عاد ونجح في تحقيقه العام الماضي على حساب نادي الزمالك بأقدام محمد مجدي «قفشة».

ويهتم الكثير من المشجعين في مصر ومحبي المارد الأحمر، بمشوار الفريق ومن سيقابل وهل سيحقق نتائج إيجابية كما حدث عام 2006 في اليابان، حين حصل على الميدالية البرونزية، وفاز بالبطولة إنترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة.

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي من المونديال هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020 الأهلي في مواجهة نادي الدحيل الذي فاز بالدوري القطري الموسم الماضي، وبالتالي يشارك باعتباره المستضيف.

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

أسفر إجراء قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة عربية بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، والدحيل بطل الدوري القطري، وبالتحديد في يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد المدينة التعليمية بالريان، وتنطلق صافرة بدايتها الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق النقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2020، وستذاع المباراة على إحدى قنواتها التي لم يتم تحديدها حتى اللحظة.

كما يمكنك متابعة مباراة الأهلي والدحيل في المونديال عن طريق البث المباشر عبر الإنترنت.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق الدحيل في كأس العالم للأندية، الذي يشارك باعتباره المستضيف لفوزه بدوري نجوم قطر الموسم الماضي، في المقابل تعد هذه هي المشاركة السادسة للأهلي في تاريخه، ليصبح بذلك أكثر أندية النسخة الحالية مشاركةً في مونديال الأندية بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي الذي شارك في البطولة 9 مراتٍ من قبل.