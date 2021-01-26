بسبب كورونا.. احتفالات يوم البيئة الوطني «أون لاين» اليوم

ألقت جائحة كورونا بظلالها على اليوم الوطني للبيئة، والذي تحتفل به مصر للعام الثاني، حيث أعلنت وزارة البيئة أنه تقرر الاحتفال بيوم البيئة الوطني تحت شعار «التعافي الأخضر الطريق لما بعد كوفيد 19»، حيث ستوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلمة بهذه المناسبة عبر تقنية «الزووم» من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء في تمام الحادية عشر صباحا.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، ويعبر شعار «التعافي الأخضر»، عن العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل، وذلك في إطار خطة الدولة للتعافي الأخضر بالعمل على عدة محاور تستهدف فيها تعزيز السلوك الإيجابي، وتغيير القيم والاتجاهات الاجتماعية لحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام الوزارة بقضايا التلوث المسببة للتغيرات المناخية في العالم بأسره نظراً لخطورتها على كوكب الأرض، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى أتخذتها وزارة البيئة للحد من آثارها السلبية خلال العامين الماضيين سواء على المستوى الوطنى أو الدولى والتى يعد أهمها استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية والذي يتم على ثلاثة مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة، وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية.