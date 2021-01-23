«كورونا» يفرض نفسه على احتفال يوم البيئة الوطني الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة البيئة أنه تقرر الاحتفال بيوم البيئة الوطني الأربعاء المقبل 27 يناير الجاري تحت شعار «التعافي الأخضر الطريق لما بعد كوفيد 19» حيث ستوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلمة بهذه المناسبة عبر تقنية الزووم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على «فيس بوك» والتواصل الاجتماعي.

يأتي الاحتفال تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزيرة الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شؤون الفروع، والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى، في إطار السعي لترجمة خطط مصر في المجال البيئي خطوات عملية على أرض الواقع.

قالت إيناس عبدالعزيز مدير الإعلام والتوعية بفرع القاهرة الكبرى، إن يوم البيئة الوطني سيشهد إعلان خطة الدولة للتعافي الأخضر والتى تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية فى خطة الدولة الاقتصادية وطرح الصناديق الخضراء، وكذا استراتيجية البيئة الجديدة.

وأوضحت عبد العزيز أنه بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت على العالم، أظهرت الدول اهتمامًا كبيرًا حول كيفية التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة التي أكدت أهمية أن تكون قضية تغير المناخ في قمة أولويات أجندة الدول واعتماد خطط التعافي الخضراء بما لا يكون له أثر سلبي على البيئة.

وأضافت عبد العزيز أنه جرى اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، موضحة أن التعافي الأخضر شعار يعبر عن العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل.

وأضافت أن وزارة البيئة تبنت مصطلح التعافي الأخضر في عامها الأخير، أثناء رحلتها لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مصر، والذي يقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما الحد من مصادر التلوث، وصون الموارد الطبيعية.

وأوضحت عبدالعزيز أن إدارة الإعلام والتوعية بفرع القاهرة الكبرى قامت في إطار خطة التعافي الأخضر بالعمل على عدة محاور تستهدف فيها تعزيز السلوك الإيجابي، وتغيير القيم والاتجاهات الاجتماعية لحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت أن الخطة تضمنت حملات التوعية والتشجير وذلك لاعتبارها أسهل وأرخص وأسرع طريقة لتحسين جودة الهواء والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتحويل أماكن تراكمات القمامة إلى مسطحات خضراء لنشر فكر التشجير بين المواطنين وخاصة طلاب المدارس من خلال تنفيذ عدد من حملات التوعية والتشجير بالمدارس.

وأضافت أن العنصر الثاني من الخطة هو النظافة حيث أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة 1000 شجرة لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.

وأشارت عبد العزيز إلى أنه تم التواصل مع مسؤول البيئة بالمحافظات ومسؤول العلاقات العامة عن طريق الواتس وتم التنوية على كلمة الدكتورة وزيرة البيئة يوم 27 يناير على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك عبر تقنية الزوم.