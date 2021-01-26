«جمعية مصر الجديدة» تطلق فعاليات لاكتشاف مواهب النشء بإجازة نصف العام

تطلق جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، حزمة من الفعاليات الثقافية والفنية في منصاتها الثقافية والإبداعية طوال أيام إجازة منتصف العام الدراسي، وتهدف الجمعية من خلال الفعاليات إلى اكتشاف مواهب الأطفال والنشء وصقلها، وتأهيلهم للدخول إلى عالم الفنون، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبأعمالهم الفنية.

وقال الدكتور نبيل حلمي، إنّ مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، يبدأ فعالياته من بعد غد الخميس الموافق 28 يناير الحالي، بعدد من الأنشطة المتنوعة والتي تستهدف الأطفال من سن 5 وحتى 13 عاما، وتهدف لدعم الأطفال وتوجيههم للاستفادة من الوقت خلال فترة الإجازة التي تمتد لأكثر من شهر بسبب الإجراءات الصحية الراهنة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير متحف الطفل بالجمعية، أنّه خلال البرنامج يمارس الأطفال الفنون والحرف المتنوعة مثل الرسم على الزجاج والحفر البارز والغائر والطباعة وإعادة التدوير وفنون خيال الظل، فضلا عن تنظيم بعض من الورش السلوكية والأنشطة العلمية.

وأوضح أنّ البرنامج يستمر على مدار فترة الإجازة بنظام الاستضافة اليومية من الأحد للخميس أسبوعيا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بمقر متحف الطفل في مصر الجديدة، ويراعي على مدار ساعات وجود الأطفال تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة، حفاظا على صحة وسلامة الأطفال والقائمين على البرنامج.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة ورشة تعليم تقنيات وفنيات الجلد الطبيعي، وتتناول الورشة التعريف بخامة الجلود وأنواعها المختلفة وشرح للتصميمات، وطرق رفع مقاسات وعمل البترونات الخاصة بالمنتجات، وتوظيفات المجسمات والعلاقات (شنط جلدية، معلقات، أحزمة، محافظ)، وأخيرًا طرق تقفيل وتركيب الاكسسوارات والحصول على منتج نهائي، تبدأ من يوم الجمعة 29 يناير 2021 من الساعة الثامنة والنصف مساء بواقع 3 ورش مكثفة.