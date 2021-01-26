«القوى العاملة» في أسبوع: تعيين 4730 شابا وصرف منح بـ1.6 مليون جنيه

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الفعاليات والإنجازات، أبرزها استقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيًا أو ماليًا في بدء مشروع صغير، أو في الحصول على سيارة للعمل عليها سواء كانت نقل أو ميكروباص أو وملاكي.

وامتد الحصاد ليشمل مناقشة الرؤية المستقبلية لواقع التدريب المهني ومراكز التدريب في مصر، واستحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كما تمّ تكريم الكوادر الشبابية بوزارة القوى العاملة والذين حصلوا على درجة دبلوم وماجستير إدارة الأعمال من جامعة «أسلسكا» الفرنسية في مصر، في إطار التعاون بين الحكومة والجامعة الفرنسية، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية والإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.

فيما بدأت الجولة الثانية الميدانية لإطلاق مبادرة «حياة كريمة» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها تمهيدًا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينها.

ويجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتمّ حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتهم.

وسبق البدء بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، وأسفر عن حصر ما يقرب من 25 ألفاً، وذلك من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية -مصلحة الأحوال المدنية، حيث تمّ إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة، وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتسجيل مهنة العامل ببطاقة الرقم القومي.

ونجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة الإسكندرية لـ«أسمنت بورتلاند»، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 202 عامل بالشركة.

وقررت وزارة القوى العاملة، رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وهما «عبدالرازق» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 398 شركات، و«المسافر» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 885 شركات.

كما وجه وزير القوى العاملة، وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم، بالتدخل وحل مشكلة العاملين بشركة «طيبة باك للكرتون» بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملاً بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 4 آلاف و730 شاباً، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت مليونا و613 ألف جنيه ، والتفتيش على 4311 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5050 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ5050 عاملًأ بمحافظات المنيا، والغربية، وأسيوط، والفيوم، ومطروح، وأسوان، وقنا.

وفي إطار الـ 4 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، بدأت بمركز بدر، بمحافظة البحيرة وحدة التدريب المتنقلة، التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكلف وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي.

وتمّ الاتصال بـ228 مواطناً من العائدين حضر منهم 38 مواطناً لمقر المديرية، حيث تم استقبالهم، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها والعمل على تقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي.

ومن المنتظر، أنَّ يتمّ صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 5519 عاملصا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي حتي 18 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ متابعة آليات الصرف وتذليل كل المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها، إلى جانب صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 3109 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي بمحافظة بورسعيد.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بشأن إغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الإمارات، عقب انتهاء تراخيص تلك المكاتب.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة للمواطن «خالد.أ.ر.م» الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض، وبلغت 140 ألفًا و955 ريالًا سعودياً، أي ما يوازي 584 ألفا و963 جنيهاً مصرياً، إضافة إلى نجاحه في إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته علي العودة إلى أرض، للحصول على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه، فضلاً عن نجاحه في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة لورثة المواطن المصري «ميشيل.م.ح.س» الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض وبلغت 66 ألفا و843 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 279 ألفا و403 جنيهات.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة 3 عاملين مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 84 ألفاً و352 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 350 ألف جنيه.