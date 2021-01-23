«القوى العاملة» تعين 40 شابا وتصرف 147 ألفا للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 240 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1020 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1085 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة .

وقال سعفان، إنَّ ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عما تمّ إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنَّه تمّ صرف 140 ألف جنيه لـ50 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و7414 جنيها رعاية صحية لـ13 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أنَّه في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 203 منشأة (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 123 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة ، وإعادة التفتيش على 90 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة، أما في مجال التدريب المهني تم تخريج 10 متدربات تم تدريبهن على التفصيل والخياطة، و6 متدربين تمّ تدريبهم على مهنة السباكة الصحية بعد إتمام التدريب بالوحدة التدريبية المتنقلة بـ«كوم أمبو» ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» برعاية مبادرة «حياة كريمة»، كما تخريج 32 متدرب ومتدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان بعد إتمام التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومهنة التبريد والتكييف، وتمّ إيقاف التدريب بدورة الإلكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة.