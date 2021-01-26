وزيرا الخارجية والطيران المدني أمام البرلمان اليوم

يواصل مجلس النواب اليوم، جلساته البرلمانية لتقييم أداء الحكومة وفقا لبرنامج مصر تنطلق 2018/2022، الذي قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يستمع المجلس اليوم، إلى بيان السفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن العديد من الملفات، كما يستمع المجلس في جلسته البرلمانية اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى بيان، الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني.

وفي سياق آخر، تعقد عدد من اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة عددا من الموضوعات، حيث تعقد لجنة حقوق الإنسان مساء اليوم اجتماعا للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من ايجابيات، والرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

يحضر اللقاء السفير ايهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، حيث تعقد لجنة الشؤون الأفريقية، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعا اليوم لمناقشة بيان الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الذي عرض على المجلس الأربعاء الماضي، لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع.

غدا.. وزيرا الثقافة والبيئة يعرضان إنجازتهما فى برنامج مصر تنطلق

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب كمال مرعي، اجتماعا لعرض خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤيته في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة والإجراءات التي اتخذت بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة بشأن قانون فض المنازعات.

من المقرر أن يختتم المجلس عمله البرلماني هذا الأسبوع غدا، بالاستماع إلى البيان الحكومي لوزارتي الثقافة والبيئة، وما تم إنجازه من برنامج «مصر تنطلق» على مدار السنوات الثلاث الماضية.