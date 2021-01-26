أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021: مستقر في جميع الشركات
كتب:
جهاد الطويل
10:37 ص | الثلاثاء 26 يناير 2021
شركة اسمنت اسيوط
سجلت أسعار الأسمنت استقرارا وتباين سعري بين الشركات المنتجة الثلاثاء 26 يناير 2021 في أسواق مواد لبناء في كل المحافظات.
أسعار الأسمنت اليوم
الشركة العربية للأسمنت المسلح: يباع بـ765 جنيها.
أسمنت النصر: يباع بـ 740 جنيها.
أسمنت المهندس: يباع بـ740 جنيها.
أسمنت الفهد: يباع بـ710 جنيها.
أسمنت المنيا: يباع بـ720 جنيها.
أسمنت الصخرة: يباع بـ710 جنيها.
أسمنت وداي النيل: يباع بـ720 جنيها.
أسمنت السويس: يباع بـ730 جنيها.
أسمنت حلوان: يباع بـ735 جنيها.
أسمنت لافارج: يباع بـ720 جنيها.
أسمنت سينا: يباع بـ710 جنيها.
الأسمنت الأبيض
الأبيض العادة: يباع بـ2500 جنيها.
سوبر سينا: يباع بـ2450 جنيها.
رويال العادة: يباع بـ2380 جنيها.
الواحة الأبيض: يباع بـ2420 جنيها.
الأسمنت المخلوط
آية وان: يباع بـ600 جنيها.
العمران: يباع بـ615 جنيها.
الواحة: يباع بـ635 جنيها.
السويدى التشطيبات: يباع بـ650 جنيها.
الأسمنت المقاوم
مقاوم الأسمنت: يباع بـ785 جنيها.
أسيك سي وتر: يباع بـ740 جنيها.
السويدي: يباع بـ770 جنيها.
السهم: يباع بـ755 جنيها.